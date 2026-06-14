Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, лазаньи, а также рагу, соте, супов, икры. Еще их можно просто вкусно стушить на сковороде с овощами и мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с куриным филе.

Ингредиенты:

1 большое куриное филе

1 средний кабачок

помидоры черри

соль, перец, зеленый лук/чеснок

2 ст.л. сметаны 20%

Способ приготовления:

1. Филе курицы обжариваем до почти готовности и добавляем овощи, хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.

2. Добавляем сметану, лучше брать более жирную, перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.

Вкусно будет в холодном и горячем виде!

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