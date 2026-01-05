Куриные бедрышки можно готовить с разными соусами, а если добавить сок цитрусовых, мясо будет еще вкуснее и сочнее. Но, лучше всего запекать их без кожи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных запеченных куриных бедер с апельсинами.

Ингредиенты:

куриные бедра 6 шт.

соус терияки 2 ст. л

чеснок 2-3 зуб.

апельсин 2 шт.

мед 1 ч. л

горчица в зернах 2 ч. л

соль, перец по вкусу

приправа к курице

тимьян

розмарин

Способ приготовления:

1. Куриные бедра моем и вытираем бумажными полотенцами.

2. Для маринада смешиваем: соус терияки, чеснок, сок одного апельсина, мед, любимые приправы, горчицу в зернах. Заливаем курочку маринадом и ставим в холодильник на 1 час.

3. Выкладываем бедра в форму, дольки апельсина и веточки розмарина.

4. Выпекаем в духовке 50-60 минут при температуре 190 С, периодически поливаем маринадом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: