Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким
Куриные бедрышки можно готовить с разными соусами, а если добавить сок цитрусовых, мясо будет еще вкуснее и сочнее. Но, лучше всего запекать их без кожи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных запеченных куриных бедер с апельсинами.
Ингредиенты:
- куриные бедра 6 шт.
- соус терияки 2 ст. л
- чеснок 2-3 зуб.
- апельсин 2 шт.
- мед 1 ч. л
- горчица в зернах 2 ч. л
- соль, перец по вкусу
- приправа к курице
- тимьян
- розмарин
Способ приготовления:
1. Куриные бедра моем и вытираем бумажными полотенцами.
2. Для маринада смешиваем: соус терияки, чеснок, сок одного апельсина, мед, любимые приправы, горчицу в зернах. Заливаем курочку маринадом и ставим в холодильник на 1 час.
3. Выкладываем бедра в форму, дольки апельсина и веточки розмарина.
4. Выпекаем в духовке 50-60 минут при температуре 190 С, периодически поливаем маринадом!
