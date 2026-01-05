Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
201
Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

Куриные бедрышки можно готовить с разными соусами, а если добавить сок цитрусовых, мясо будет еще вкуснее и сочнее. Но, лучше всего запекать их без кожи.

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных запеченных куриных бедер с апельсинами. 

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

Ингредиенты: 

  • куриные бедра 6 шт.
  • соус терияки 2 ст. л
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • апельсин 2 шт.
  • мед 1 ч. л
  • горчица в зернах 2 ч. л
  • соль, перец по вкусу
  • приправа к курице
  • тимьян
  • розмарин

Способ приготовления: 

1. Куриные бедра моем и вытираем бумажными полотенцами.

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

2. Для маринада смешиваем: соус терияки, чеснок, сок одного апельсина, мед, любимые приправы, горчицу в зернах. Заливаем курочку маринадом и ставим в холодильник на 1 час.

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

3. Выкладываем бедра в форму, дольки апельсина и веточки розмарина.

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

4. Выпекаем в духовке 50-60 минут при температуре 190 С, периодически поливаем маринадом!

Тушеные куриные бедрышки с апельсинами и медом: мясо получится очень сочным и мягким

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты