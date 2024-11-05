Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

Чтобы куриные сердечки были действительно вкусными, их нужно правильно приготовить. Такой продукт лучше тушить, чтобы он был сочным и мягким. Сделать такое блюдо к картофелю гораздо проще, чем классические отбивные или котлеты.

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Идея приготовления тушеных куриных сердечек к картофелю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Дополнить такое сочетание очень вкусно свежим салатом.

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

Ингредиенты:

  • куриные сердца – 2 кг.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сливки – 150г.
  • мука – 1 ст.л.
  • вода – 200 мл.
  • соль, перец
  • паприка копченая
  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

1. Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.

2. На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

3. Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

4. Пожарить до золотистости.

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

5. Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.

6. Хорошо перемешать, довести до кипения.

Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных

7. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.

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