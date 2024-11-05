Чтобы куриные сердечки были действительно вкусными, их нужно правильно приготовить. Такой продукт лучше тушить, чтобы он был сочным и мягким. Сделать такое блюдо к картофелю гораздо проще, чем классические отбивные или котлеты.

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Идея приготовления тушеных куриных сердечек к картофелю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Дополнить такое сочетание очень вкусно свежим салатом.

Ингредиенты:

куриные сердца – 2 кг.

лук – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сливки – 150г.

мука – 1 ст.л.

вода – 200 мл.

соль, перец

паприка копченая

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.

2. На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.

3. Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.

4. Пожарить до золотистости.

5. Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.

6. Хорошо перемешать, довести до кипения.

7. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.

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