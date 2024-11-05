Тушеные куриные сердечки на обед к картофельному пюре: лучше котлет и отбивных
Чтобы куриные сердечки были действительно вкусными, их нужно правильно приготовить. Такой продукт лучше тушить, чтобы он был сочным и мягким. Сделать такое блюдо к картофелю гораздо проще, чем классические отбивные или котлеты.
Идея приготовления тушеных куриных сердечек к картофелю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Дополнить такое сочетание очень вкусно свежим салатом.
Ингредиенты:
- куриные сердца – 2 кг.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сливки – 150г.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 200 мл.
- соль, перец
- паприка копченая
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.
2. На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.
3. Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.
4. Пожарить до золотистости.
5. Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.
6. Хорошо перемешать, довести до кипения.
7. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.
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