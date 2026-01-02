Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
132
Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Куриные сердечки – один из самых бюджетных и при этом вкусных субпродуктов. Готовить из них можно салаты, закуски, добавлять в рагу, делать начинку для вареников.

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тушеных куриных сердечек со сметаной и овощами.

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ингредиенты:

  • Куриные сердца 500 г
  • Куриные желудочки 500 г
  • Лук 1-2 шт.
  • Морковь 1-2 шт.

Заливка:

  • Сметана 20% 3 ст. л.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Мука 1 ст.л.
  • Сушеный чеснок 1 ч.л.
  • Копченая паприка 1 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Вода 250 мл.

Способ приготовления:

1. Промыть и очистить куриные сердечки. Отварить их в подсоленной воде до готовности (1 час).

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

2. Тем временем промыть и очистить куриные сердечки. Разрезать их пополам. Обжарить на небольшом количестве масла пока не испарится жидкость 15 минут. Нарезать лук, морковь и отваренные желудочки. Добавить это все к сердечкам и слегка обжарить.

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

3. Залить заливкой и тушить 15 минут.

Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты