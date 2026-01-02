Куриные сердечки – один из самых бюджетных и при этом вкусных субпродуктов. Готовить из них можно салаты, закуски, добавлять в рагу, делать начинку для вареников.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тушеных куриных сердечек со сметаной и овощами.

Ингредиенты:

Куриные сердца 500 г

Куриные желудочки 500 г

Лук 1-2 шт.

Морковь 1-2 шт.

Заливка:

Сметана 20% 3 ст. л.

Томатная паста 1 ст.л.

Мука 1 ст.л.

Сушеный чеснок 1 ч.л.

Копченая паприка 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу

Вода 250 мл.

Способ приготовления:

1. Промыть и очистить куриные сердечки. Отварить их в подсоленной воде до готовности (1 час).

2. Тем временем промыть и очистить куриные сердечки. Разрезать их пополам. Обжарить на небольшом количестве масла пока не испарится жидкость 15 минут. Нарезать лук, морковь и отваренные желудочки. Добавить это все к сердечкам и слегка обжарить.

3. Залить заливкой и тушить 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: