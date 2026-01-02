Все рецепты
Тушеные куриные сердечки в сметане и с овощами: рецепт бюджетного и вкусного блюда
Куриные сердечки – один из самых бюджетных и при этом вкусных субпродуктов. Готовить из них можно салаты, закуски, добавлять в рагу, делать начинку для вареников.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тушеных куриных сердечек со сметаной и овощами.
Ингредиенты:
- Куриные сердца 500 г
- Куриные желудочки 500 г
- Лук 1-2 шт.
- Морковь 1-2 шт.
Заливка:
- Сметана 20% 3 ст. л.
- Томатная паста 1 ст.л.
- Мука 1 ст.л.
- Сушеный чеснок 1 ч.л.
- Копченая паприка 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу
- Вода 250 мл.
Способ приготовления:
1. Промыть и очистить куриные сердечки. Отварить их в подсоленной воде до готовности (1 час).
2. Тем временем промыть и очистить куриные сердечки. Разрезать их пополам. Обжарить на небольшом количестве масла пока не испарится жидкость 15 минут. Нарезать лук, морковь и отваренные желудочки. Добавить это все к сердечкам и слегка обжарить.
3. Залить заливкой и тушить 15 минут.
