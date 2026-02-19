Тушеные желудочки в сметане: вкусно приготовить к картофельному пюре
Желудочки – очень бюджетный, но вкусный продукт. Такое мясо можно вкусно протушить в сметане, а потом подать блюдо с картофельным пюре – получится очень сытно.
Идея приготовления тушеных куриных желудочков в сметане опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные желудки (уже чищенные)
- лук
- морковь
- домашняя сметана
- сливочное масло
- соль
- душистый перец горошком
- лавровый лист
- картофель (на пюре)
Способ приготовления:
1. Почистить желудочки при необходимости.
2. Хорошо промыть, залить кипяченой водой на 10 минут, слить.
3. Залить желудки чистой водой, поставить на огонь.
4. Добавить соль, душистый перец горошком и лавровый лист.
5. Варить 1,5 часа.
6. Готовые желудки достать, бульон не выливать.
7. Нарезать желудки мелкими полосками.
8. Обжарить лук и морковь, добавить желудки и сливочное масло, жарить 10-15 минут.
9. Добавить домашнюю сметану и немного бульона, перемешать, накрыть крышкой и тушить 20-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: