Тушеные желудочки в сметане: вкусно приготовить к картофельному пюре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
774
Желудочки – очень бюджетный, но вкусный продукт. Такое мясо можно вкусно протушить в сметане, а потом подать блюдо с картофельным пюре – получится очень сытно.

Идея приготовления тушеных куриных желудочков в сметане опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные желудки (уже чищенные)
  • лук
  • морковь
  • домашняя сметана
  • сливочное масло
  • соль
  • душистый перец горошком
  • лавровый лист
  • картофель (на пюре)

Способ приготовления:

1. Почистить желудочки при необходимости.

2. Хорошо промыть, залить кипяченой водой на 10 минут, слить.

3. Залить желудки чистой водой, поставить на огонь.

4. Добавить соль, душистый перец горошком и лавровый лист.

5. Варить 1,5 часа.

6. Готовые желудки достать, бульон не выливать.

7. Нарезать желудки мелкими полосками.

8. Обжарить лук и морковь, добавить желудки и сливочное масло, жарить 10-15 минут.

9. Добавить домашнюю сметану и немного бульона, перемешать, накрыть крышкой и тушить 20-30 минут.

