Тушеный хек с овощной зажаркой и томатной пастой: делимся рецептом вкусного блюда для всей семьи
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать, делать из нее котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении рыбы с овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- лук 3 шт.
- морковь 2 шт.
- кетчуп классический детский 4 ст.л.
- вода 30 мл.
- хек 4 шт.
- мука 1 ст.л.
- соль 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала тушим нарезанный полукольцами лук и натертую морковь. Затем добавляем муку 1 ст.л., кетчуп и немного воды, тушим еще 5 минут.
2. Рыбу хек моем и нарезаем на куски, хорошо солим и каждый кусок обваливаем в муке и обжариваем с двух сторон на сковородке.
3. Выкладываем в форму для запекания послойно овощи и рыбку. Ставим еще запекаться минут 15 при температуре 180С и можно есть.
