Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать, делать из нее котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении рыбы с овощной зажаркой.

Ингредиенты:

лук 3 шт.

морковь 2 шт.

кетчуп классический детский 4 ст.л.

вода 30 мл.

хек 4 шт.

мука 1 ст.л.

соль 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала тушим нарезанный полукольцами лук и натертую морковь. Затем добавляем муку 1 ст.л., кетчуп и немного воды, тушим еще 5 минут.

2. Рыбу хек моем и нарезаем на куски, хорошо солим и каждый кусок обваливаем в муке и обжариваем с двух сторон на сковородке.

3. Выкладываем в форму для запекания послойно овощи и рыбку. Ставим еще запекаться минут 15 при температуре 180С и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: