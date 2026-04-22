Тушеный хек с овощной зажаркой и томатной пастой: делимся рецептом вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
1 минута
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать, делать из нее котлеты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении рыбы с овощной зажаркой. 

Ингредиенты: 

  • лук 3 шт.
  • морковь 2 шт.
  • кетчуп классический детский 4 ст.л.
  • вода 30 мл.
  • хек 4 шт.
  • мука 1 ст.л.
  • соль 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Сначала тушим нарезанный полукольцами лук и натертую морковь. Затем добавляем муку 1 ст.л., кетчуп и немного воды, тушим еще 5 минут.

2. Рыбу хек моем и нарезаем на куски, хорошо солим и каждый кусок обваливаем в муке и обжариваем с двух сторон на сковородке.

3. Выкладываем в форму для запекания послойно овощи и рыбку. Ставим еще запекаться минут 15 при температуре 180С и можно есть.

