Тушеный картофель с мясом на обед: делимся рецептом сытного блюда
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Тушеная картошка с мясом – одно из тех блюд, которые всегда уместны на домашнем столе. Оно получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Если добавить фасоль в томатном соусе, вкус станет ещё более насыщенным, а блюдо – питательнее. Такой рецепт прекрасно подойдёт для семейного обеда или ужина, когда хочется приготовить что-то простое и вкусное.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля с мясом на обед опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 800 г
- картофель – 1,2 кг.
- консервированная фасоль в томатном соусе – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатный сок или томатное пюре – 150 мл. (или 1,5 ст. л. томатной пасты, разведённой в 100 мл воды)
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло – для обжаривания
- вода – 500-600 мл.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- копченая паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- свежая зелень – для подачи.
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте средними кубиками. В глубокой кастрюле или толстостенном сотейнике хорошо разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и хмели-сунели, после чего перемешайте.
2. Лук нарежьте кубиками и добавьте к мясу. Готовьте несколько минут, пока он не станет мягким. Затем добавьте натертую морковь и обжаривайте ещё 3-4 минуты.
3. Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и добавьте к мясу и овощам. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 25-30 минут, пока картофель не станет почти готовым.
4. После этого добавьте консервированную фасоль вместе с томатным соусом. Влейте томатный сок или приготовленную томатную пасту, добавьте измельчённый чеснок, лавровый лист, копчёную паприку, при необходимости ещё немного соли, перца и хмели-сунели. Всё хорошо перемешайте.
5. Продолжайте тушить блюдо под крышкой еще 10-15 минут. За это время картофель станет полностью мягким, а соус – гуще и насыщеннее.
6. В конце добавьте мелко нарезанную свежую зелень, оставьте блюдо на огне еще на 2-3 минуты, после чего выключите плиту. Дайте тушеному картофелю настояться под крышкой примерно 15 минут – так все вкусы лучше соединятся.
7. Тушеная картошка со свининой и фасолью получается сытной, ароматной и очень домашней. Этот рецепт станет отличным вариантом для обеда или ужина, когда нужно приготовить простое, но по-настоящему вкусное блюдо для всей семьи.
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