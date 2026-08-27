Творожная галета к чаю: делимся легким рецептом вкусного десерта
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Творог – универсальный продукт, который может быть основой для пирогов, запеканок, а также сырников. Еще из него получится очень вкусная галета.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, творожной галеты с грушей, медом и сыром.
Ингредиенты:
- Творог 300 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 3-4 ст. л. (зависит от консистенции теста)
- Груша
- Сыр Бри (или Камамбер)
- Мед
- Орехи
Способ приготовления:
1. Добавляем к сыру яйцо, муку (всыпаем по столовой ложке, смотрим на консистенцию теста), замешиваем тесто. Тесто получается довольно липким, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, разравниваем с помощью ложки в круг толщиной 1 см.
2. Выкладываем ломтики груши и сыра Бри. Выпекаем при 170°C 35-30 минут.
Поливаем медом, посыпаем орешками!
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