Творожная галета к чаю: делимся легким рецептом вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
798
Вкусная галета
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Творог – универсальный продукт, который может быть основой для пирогов, запеканок, а также сырников. Еще из него получится очень вкусная галета.

Творожная галета

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, творожной галеты с грушей, медом и сыром. 

Ингредиенты: 

  • Творог 300 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 3-4 ст. л. (зависит от консистенции теста)
  • Груша
  • Сыр Бри (или Камамбер)
  • Мед
  • Орехи

Способ приготовления: 

1. Добавляем к сыру яйцо, муку (всыпаем по столовой ложке, смотрим на консистенцию теста), замешиваем тесто. Тесто получается довольно липким, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, разравниваем с помощью ложки в круг толщиной 1 см. 

Творожная основа

2. Выкладываем ломтики груши и сыра Бри. Выпекаем при 170°C 35-30 минут. 

Груша для десерта

Поливаем медом, посыпаем орешками!

Готовый десерт

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