Творожная галета к чаю: делимся легким рецептом вкусного десерта

Творог – универсальный продукт, который может быть основой для пирогов, запеканок, а также сырников. Еще из него получится очень вкусная галета.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, творожной галеты с грушей, медом и сыром.

Ингредиенты:

Творог 300 г

Яйцо 1 шт.

Мука 3-4 ст. л. (зависит от консистенции теста)

Груша

Сыр Бри (или Камамбер)

Мед

Орехи

Способ приготовления:

1. Добавляем к сыру яйцо, муку (всыпаем по столовой ложке, смотрим на консистенцию теста), замешиваем тесто. Тесто получается довольно липким, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, разравниваем с помощью ложки в круг толщиной 1 см.

2. Выкладываем ломтики груши и сыра Бри. Выпекаем при 170°C 35-30 минут.

Поливаем медом, посыпаем орешками!

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