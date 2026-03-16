Творожная паска "Рафаэлло": самый простой рецепт блюда для пасхального стола
Паски можно готовить не только из теста, но и из творога. А если добавить орехи, шоколад, ягоды, кокосовую стружку, вы получите очень вкусный и яркий десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной творожной паски "Рафаэлло", со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 100-150 мл сгущенного молока
- 150 г сметаны 15%
- 40 г кокосовой стружки
- 20 г сливочного масла
- 80 г миндаля
- 30 г белого шоколада
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебиваем блендером до однородности.
2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем к творожной массе и перемешиваем.
3. Форму выстилаем марлей и перекладываем в нее творожную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим грузик и отправляем в холодильник на ночь.
После достаем из формы и украшаем!
