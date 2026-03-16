Творожная паска "Рафаэлло": самый простой рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
Паски можно готовить не только из теста, но и из творога. А если добавить орехи, шоколад, ягоды, кокосовую стружку, вы получите очень вкусный и яркий десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной творожной паски "Рафаэлло", со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.

Ингредиенты: 

  • 350 г творога
  • 100-150 мл сгущенного молока
  • 150 г сметаны 15%
  • 40 г кокосовой стружки
  • 20 г сливочного масла
  • 80 г миндаля
  • 30 г белого шоколада

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебиваем блендером до однородности.

2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем к творожной массе и перемешиваем.

3. Форму выстилаем марлей и перекладываем в нее творожную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим грузик и отправляем в холодильник на ночь.

После достаем из формы и украшаем!

