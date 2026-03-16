Паски можно готовить не только из теста, но и из творога. А если добавить орехи, шоколад, ягоды, кокосовую стружку, вы получите очень вкусный и яркий десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной творожной паски "Рафаэлло", со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

350 г творога

100-150 мл сгущенного молока

150 г сметаны 15%

40 г кокосовой стружки

20 г сливочного масла

80 г миндаля

30 г белого шоколада

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебиваем блендером до однородности.

2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем к творожной массе и перемешиваем.

3. Форму выстилаем марлей и перекладываем в нее творожную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим грузик и отправляем в холодильник на ночь.

После достаем из формы и украшаем!

