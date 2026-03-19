Творожная паска с клубникой и в шоколадном корпусе: делимся легким рецептом
Домашние паски проще всего приготовить не из теста, а творога. Для яркого вкуса можно добавлять ягоды, джем, фрукты, шоколад, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с клубничной начинкой и в шоколадном корпусе.
Ингредиенты:
- 150 г замороженной ягоды, 1/2 ст.л. крахмала, 1 ст.л. сахара (или же возьмите джем)
- 160 г молочного шоколада
- 500 г творога
- 150 г сахарной пудры, ваниль
- 2 ст.л. сметаны
- 50 г мягкого масла
- 5 г желатина+50 мл воды
- 40 г мелкой кокосовой стружки
- клубника для украшения
Начинка:
- замороженные ягоды, крахмал, сахар – подогреваем на огне до загустения, охлаждаем
Способ приготовления:
1. Охлаждаем в морозилке силиконовую форму для кулича, выливаем сперва половину растопленного шоколада, распределяем и охлаждаем в холодильнике. Выливаем и распределяем вторую половину шоколада и снова охлаждаем.
2. Желатин заливаем холодной водой.
3. Для творожной массы: соединяем творог, ваниль, сахарную пудру, масло – взбиваем блендером, добавляем сметану, растопленный желатин и взбиваем до однородности. В конце добавляем кокосовую стружку и перемешиваем.
4. Наполняем форму слоями творожной и клубничной начинки и охлаждаем в холодильнике минимум 4 часа.
Перед тем, как достать из формы десерт, положите паску в морозилку на 1 час.
