Домашние паски проще всего приготовить не из теста, а творога. Для яркого вкуса можно добавлять ягоды, джем, фрукты, шоколад, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с клубничной начинкой и в шоколадном корпусе.

Ингредиенты:

150 г замороженной ягоды, 1/2 ст.л. крахмала, 1 ст.л. сахара (или же возьмите джем)

160 г молочного шоколада

500 г творога

150 г сахарной пудры, ваниль

2 ст.л. сметаны

50 г мягкого масла

5 г желатина+50 мл воды

40 г мелкой кокосовой стружки

клубника для украшения

Начинка:

замороженные ягоды, крахмал, сахар – подогреваем на огне до загустения, охлаждаем

Способ приготовления:

1. Охлаждаем в морозилке силиконовую форму для кулича, выливаем сперва половину растопленного шоколада, распределяем и охлаждаем в холодильнике. Выливаем и распределяем вторую половину шоколада и снова охлаждаем.

2. Желатин заливаем холодной водой.

3. Для творожной массы: соединяем творог, ваниль, сахарную пудру, масло – взбиваем блендером, добавляем сметану, растопленный желатин и взбиваем до однородности. В конце добавляем кокосовую стружку и перемешиваем.

4. Наполняем форму слоями творожной и клубничной начинки и охлаждаем в холодильнике минимум 4 часа.

Перед тем, как достать из формы десерт, положите паску в морозилку на 1 час.

