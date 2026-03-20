Творожная шоколадная пасха "Баунти": делимся легким рецептом праздничного десерта
Если вы хотите приготовить вкусную паску, но без теста, идеальным вариантом будет творожная паска. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сгущенное молоко, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с шоколадом и кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- 150 г жирных 33% сливок
- 450 г творога
- 100 г сахарной пудры
- 80 г мягкого сливочного масла
- 100 г темного 56% шоколада
- 100 г мелкой кокосовой стружки
- 40 г сгущенного белого молока (можно и без него)
- ваниль
Способ приготовления:
1. Желтки соединяем со сливками, постоянно помешивая доводим на огне до 80 градусов, осторожно, потому что могут свернуться, охлаждаем.
2. Творог, пудру, масло – взбиваем блендером, добавляем сливки с желтками и еще раз взбиваем. делим на две части, в одну добавляем растопленный шоколад, в другую – стружку кокоса и сгущенное молоко.
3. Форму обтягиваем пищевой пленкой и сверху кладем слой фольги. Выкладываем сырную массу, замораживаем и в морозилку.
Украсьте сгущенным молоком, шоколадными шариками!
