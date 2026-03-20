Если вы хотите приготовить вкусную паску, но без теста, идеальным вариантом будет творожная паска. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сгущенное молоко, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с шоколадом и кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

150 г жирных 33% сливок

450 г творога

100 г сахарной пудры

80 г мягкого сливочного масла

100 г темного 56% шоколада

100 г мелкой кокосовой стружки

40 г сгущенного белого молока (можно и без него)

ваниль

Способ приготовления:

1. Желтки соединяем со сливками, постоянно помешивая доводим на огне до 80 градусов, осторожно, потому что могут свернуться, охлаждаем.

2. Творог, пудру, масло – взбиваем блендером, добавляем сливки с желтками и еще раз взбиваем. делим на две части, в одну добавляем растопленный шоколад, в другую – стружку кокоса и сгущенное молоко.

3. Форму обтягиваем пищевой пленкой и сверху кладем слой фольги. Выкладываем сырную массу, замораживаем и в морозилку.

Украсьте сгущенным молоком, шоколадными шариками!

