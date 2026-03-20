Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Творожная шоколадная пасха "Баунти": делимся легким рецептом праздничного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
177
Творожная шоколадная пасха 'Баунти': делимся легким рецептом праздничного десерта

Если вы хотите приготовить вкусную паску, но без теста, идеальным вариантом будет творожная паска. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сгущенное молоко, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с шоколадом и кокосовой стружкой.

Ингредиенты: 

  • 150 г жирных 33% сливок
  • 450 г творога
  • 100 г сахарной пудры
  • 80 г мягкого сливочного масла
  • 100 г темного 56% шоколада
  • 100 г мелкой кокосовой стружки
  • 40 г сгущенного белого молока (можно и без него)
  • ваниль

Способ приготовления: 

1. Желтки соединяем со сливками, постоянно помешивая доводим на огне до 80 градусов, осторожно, потому что могут свернуться, охлаждаем.

2. Творог, пудру, масло – взбиваем блендером, добавляем сливки с желтками и еще раз взбиваем. делим на две части, в одну добавляем растопленный шоколад, в другую –  стружку кокоса и сгущенное молоко.

3. Форму обтягиваем пищевой пленкой и сверху кладем слой фольги. Выкладываем сырную массу, замораживаем и в морозилку.

Украсьте сгущенным молоком, шоколадными шариками! 

