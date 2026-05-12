Творожные вафли, которые проще за сырники: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
Творог – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных сырников, ленивых вареников, запеканок, пирогов, блинов, вафель, хачапури, омлетов. Очень важно – выбирать для приготовления блюд жирный творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных вафель, которые готовятся очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 2 яйца средние
- 2,5 ст. л сметаны
- 3 ст. л сахара (или по вкусу)
- ванилин
- 40 г сливочного масла
- 5 ст. л муки (без горки)
- 1 ч. л разрыхлителя
- 1 ст. л мака (по желанию)
Способ приготовления:
1. В миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородной массы.
2. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее маслом или растительным маслом.
3. Выкладывайте тесто и выпекайте вафли до золотистого цвета.
Подавайте со сгущенным молоком, ягодами!
