Творог – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных сырников, ленивых вареников, запеканок, пирогов, блинов, вафель, хачапури, омлетов. Очень важно – выбирать для приготовления блюд жирный творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных вафель, которые готовятся очень просто и быстро.

Ингредиенты:

350 г творога

2 яйца средние

2,5 ст. л сметаны

3 ст. л сахара (или по вкусу)

ванилин

40 г сливочного масла

5 ст. л муки (без горки)

1 ч. л разрыхлителя

1 ст. л мака (по желанию)

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородной массы.

2. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее маслом или растительным маслом.

3. Выкладывайте тесто и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Подавайте со сгущенным молоком, ягодами!

