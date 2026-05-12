Творожные вафли, которые проще за сырники: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Творог – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных сырников, ленивых вареников, запеканок, пирогов, блинов, вафель, хачапури, омлетов. Очень важно – выбирать для приготовления блюд жирный творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных вафель, которые готовятся очень просто и быстро. 

Ингредиенты:

  • 350 г творога
  • 2 яйца средние
  • 2,5 ст. л сметаны
  • 3 ст. л сахара (или по вкусу)
  • ванилин
  • 40 г сливочного масла
  • 5 ст. л муки (без горки)
  • 1 ч. л разрыхлителя
  • 1 ст. л мака (по желанию)

Способ приготовления: 

1. В миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородной массы.

2. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее маслом или растительным маслом.

3. Выкладывайте тесто и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Подавайте со сгущенным молоком, ягодами! 

