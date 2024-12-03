Творожный штоллен с цукатами и орешками: самый простой рецепт рождественской выпечки
Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста, в классическом рецепте это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс с высоким содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Его овальная форма символизирует спеленутого младенца Христа.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного штоллена с сухофруктами и орешками.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 250 г
- Сахар – 100 г
- Сыр кисломолочный – 150 г
- Масло сливочное – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Орехи – 20 г
- Разрыхлитель – 11 г
- Сухофрукты – 100 г
- Соль
- Масло и пудра
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте муку, разрыхлитель, добавьте холодное масло, разотрите в крошку. Творог перебейте блендером с яйцами, перемешайте. В тесто добавьте замоченные и обсыпанные мукой сухофрукты и измельченные орешки. Вымешайте хорошо тесто.
2. Каждую часть теста хорошо разомните руками и выложите начинку в круг и поближе к одному краю. Заверните этот край в середину и накройте вторым слоем теста , чтобы начинка выпала.
3. Выложите на противень и выпекайте 1 час при 160 С.
Смажьте готовые еще теплые штоллены растопленным сливочным маслом и щедро обсыпьте пудрой!
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