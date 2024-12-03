Творожный штоллен с цукатами и орешками: самый простой рецепт рождественской выпечки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт выпечки

Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста, в классическом рецепте это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс с высоким содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Его овальная форма символизирует спеленутого младенца Христа.

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Вкусный штоллен

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного штоллена с сухофруктами и орешками. 

Рецепт выпечки

Ингредиенты: 

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сахар – 100 г
  • Сыр кисломолочный – 150 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Орехи – 20 г
  • Разрыхлитель – 11 г
  • Сухофрукты – 100 г
  • Соль
  • Масло и пудра 

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте муку, разрыхлитель, добавьте холодное масло, разотрите в крошку. Творог перебейте блендером с яйцами, перемешайте. В тесто добавьте замоченные и обсыпанные мукой сухофрукты и измельченные орешки. Вымешайте хорошо тесто. 

Тесто для штоллена

2. Каждую часть теста хорошо разомните руками и выложите начинку в круг и поближе к одному краю. Заверните этот край в середину и накройте вторым слоем теста , чтобы начинка выпала.

Цукаты для штоллена

3. Выложите на противень и выпекайте 1 час при 160 С. 

Сколько выпекать штоллен

Смажьте готовые еще теплые штоллены растопленным сливочным маслом и щедро обсыпьте пудрой!

Готовый штоллен

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