Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста, в классическом рецепте это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс с высоким содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Его овальная форма символизирует спеленутого младенца Христа.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного штоллена с сухофруктами и орешками.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Сахар – 100 г

Сыр кисломолочный – 150 г

Масло сливочное – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Орехи – 20 г

Разрыхлитель – 11 г

Сухофрукты – 100 г

Соль

Масло и пудра

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку, разрыхлитель, добавьте холодное масло, разотрите в крошку. Творог перебейте блендером с яйцами, перемешайте. В тесто добавьте замоченные и обсыпанные мукой сухофрукты и измельченные орешки. Вымешайте хорошо тесто.

2. Каждую часть теста хорошо разомните руками и выложите начинку в круг и поближе к одному краю. Заверните этот край в середину и накройте вторым слоем теста , чтобы начинка выпала.

3. Выложите на противень и выпекайте 1 час при 160 С.

Смажьте готовые еще теплые штоллены растопленным сливочным маслом и щедро обсыпьте пудрой!

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