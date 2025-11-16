Домашняя заправка может полностью изменить вкус салата и сделать даже самые простые ингредиенты более интересными. Этот вариант подойдет для зеленых, овощных и теплых салатов, ведь сочетает кислинку, легкую сладость и деликатную пикантность. Заправка готовится быстро, а все ингредиенты доступны. Она имеет сбалансированный вкус и может стать универсальным решением для ежедневных блюд.

Идея приготовления универсальной заправки для салата опубликована на странице фудблогера thefoodhub.by ilona в Instagram.

Ингредиенты:

лимон – 40 г

оливковое масло – 130 г

горчица некрепкая – 20 г

винный уксус – 10 г

соль – по вкусу

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте лимон. Его нужно слегка обжарить на сухой сковороде, а затем присыпать сахаром, чтобы получить легкую карамелизацию.

2. После того как лимон подрумянится, снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте фрукту немного настояться.

3. Когда лимон остынет, переложите его в чашу блендера.

4. Добавьте горчицу, винный уксус и соль. Перебейте смесь до однородности.

5. Затем влейте оливковое масло и снова взбейте, чтобы получить гладкую, стабильную заправку.

6. Готовый соус можно сразу использовать для салатов со свежими овощами, миксом зелени, курицей или рыбой. Также он прекрасно подходит как маринад или как легкая цитрусовая нотка к запеченным овощам.

