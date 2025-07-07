Греческий соус дзадзики – освежающее и пикантное дополнение к вашим любимым блюдам. Его можно использовать как заправку к салатам, поливать им мясо или рыбу, мазать на гренки или багет. Что бы вы ни выбрали – получится очень вкусно.

Идея приготовления универсального греческого соуса к блюдам опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изюминка этого соуса – натертый огурец, который добавляет легкости и сочности.

Ингредиенты:

густой греческий йогурт – 500 г

огурец крупный – 1 шт.

чеснок– 2-3 зубчика

оливковое масло – 1-2 ст.л.

соль/перец

сок лимона

укроп и мята – по желанию

Способ приготовления:

1. Огурец натереть на крупной терке.

2. Выжать из него лишнюю жидкость.

3. Добавить к натертому огурцу, греческий йогурт.

4. Натереть на мелкой терке чеснок.

5. К соусу добавить масло, соль, перец и сок лимона.

6. По желанию добавить измельченные укроп и мяту.

7. Подавать в холодном виде к стейку, мясу, картофелю или рыбе.

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