Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом
Греческий соус дзадзики – освежающее и пикантное дополнение к вашим любимым блюдам. Его можно использовать как заправку к салатам, поливать им мясо или рыбу, мазать на гренки или багет. Что бы вы ни выбрали – получится очень вкусно.
Идея приготовления универсального греческого соуса к блюдам опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изюминка этого соуса – натертый огурец, который добавляет легкости и сочности.
Ингредиенты:
- густой греческий йогурт – 500 г
- огурец крупный – 1 шт.
- чеснок– 2-3 зубчика
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- соль/перец
- сок лимона
- укроп и мята – по желанию
Способ приготовления:
1. Огурец натереть на крупной терке.
2. Выжать из него лишнюю жидкость.
3. Добавить к натертому огурцу, греческий йогурт.
4. Натереть на мелкой терке чеснок.
5. К соусу добавить масло, соль, перец и сок лимона.
6. По желанию добавить измельченные укроп и мяту.
7. Подавать в холодном виде к стейку, мясу, картофелю или рыбе.
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