Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
732
Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

Греческий соус дзадзики – освежающее и пикантное дополнение к вашим любимым блюдам. Его можно использовать как заправку к салатам, поливать им мясо или рыбу, мазать на гренки или багет. Что бы вы ни выбрали – получится очень вкусно.

Идея приготовления универсального греческого соуса к блюдам опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изюминка этого соуса – натертый огурец, который добавляет легкости и сочности.

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • густой греческий йогурт – 500 г
  • огурец крупный – 1 шт.
  • чеснок– 2-3 зубчика
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • соль/перец
  • сок лимона
  • укроп и мята – по желанию

Способ приготовления:

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

1. Огурец натереть на крупной терке.

2. Выжать из него лишнюю жидкость.

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

3. Добавить к натертому огурцу, греческий йогурт.

4. Натереть на мелкой терке чеснок.

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

5. К соусу добавить масло, соль, перец и сок лимона.

6. По желанию добавить измельченные укроп и мяту.

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

7. Подавать в холодном виде к стейку, мясу, картофелю или рыбе.

Универсальный греческий соус дзадзики к вашим блюдам: делимся простым рецептом

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