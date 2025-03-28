Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

Сметанный крем – универсальное дополнение ко многим десертам. Готовится он всего из трех ингредиентов и прекрасно сочетается с разным тестом. Еще и довольно бюджетный.

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Идея приготовления домашнего сливочного крема для разнообразных десертов опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Справятся даже неопытные кулинары.

Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

Ингредиенты:

  • сгущенка – 280 г
  • лимонный сок – 40 г
  • сметана – 800 г

Способ приготовления:

Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

1. Лимонный сок добавить к сгущенке.

Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

2. Перемешайте несколько минут.

3. Добавить к сметане.

Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

4. Взбить миксером до образования рыхлого крема.

Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.

5. Можно добавить 1-2 капли ванильного аромата или ванильной пасты. Но не ванильного сахара.

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