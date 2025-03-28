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Универсальный сметанный крем для различных десертов: готовится без заморочки.
Сметанный крем – универсальное дополнение ко многим десертам. Готовится он всего из трех ингредиентов и прекрасно сочетается с разным тестом. Еще и довольно бюджетный.
Идея приготовления домашнего сливочного крема для разнообразных десертов опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Справятся даже неопытные кулинары.
Ингредиенты:
- сгущенка – 280 г
- лимонный сок – 40 г
- сметана – 800 г
Способ приготовления:
1. Лимонный сок добавить к сгущенке.
2. Перемешайте несколько минут.
3. Добавить к сметане.
4. Взбить миксером до образования рыхлого крема.
5. Можно добавить 1-2 капли ванильного аромата или ванильной пасты. Но не ванильного сахара.
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