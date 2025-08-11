Все рецепты
Универсальный соус или намазка из огурцов: как закрыть на зиму
Если у вас есть много домашних огурцов – можно сделать очень вкусный соус на зиму. Такую заготовку можно использовать как намазку или подать с мясом.
Идея приготовления универсального соуса из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram.
Ингредиенты:
- огурец – 2 кг.
- перец красный – 4 шт.
- лук – 4 шт.
- горчица – 100 г
- горчица в зернах – 130 г
- сахар – 250 г
- соль – 2 ст.л.
- уксус 9% – 150 мл.
- куркума – 1 ч.л.
- вода – 200 мл.
- крахмал – 2 ст.л. (кукурузный)
- горький перец – 3 шт. (по желанию можно добавить немного больше)
Способ приготовления:
1. Все нарезать кубиками.
2. Добавить специи и оставить на 1-2 часа, чтобы пустило сок.
3. Проварить 15-20 минут.
4. Разбавить крахмал в воде.
5. Добавить к соусу и еще проварить 3-4 минуты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: