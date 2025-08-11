Если у вас есть много домашних огурцов – можно сделать очень вкусный соус на зиму. Такую заготовку можно использовать как намазку или подать с мясом.

Идея приготовления универсального соуса из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram.

Ингредиенты:

огурец – 2 кг.

перец красный – 4 шт.

лук – 4 шт.

горчица – 100 г

горчица в зернах – 130 г

сахар – 250 г

соль – 2 ст.л.

уксус 9% – 150 мл.

куркума – 1 ч.л.

вода – 200 мл.

крахмал – 2 ст.л. (кукурузный)

горький перец – 3 шт. (по желанию можно добавить немного больше)

Способ приготовления:

1. Все нарезать кубиками.

2. Добавить специи и оставить на 1-2 часа, чтобы пустило сок.

3. Проварить 15-20 минут.

4. Разбавить крахмал в воде.

5. Добавить к соусу и еще проварить 3-4 минуты.

