Универсальный соус или намазка из огурцов: как закрыть на зиму

Если у вас есть много домашних огурцов – можно сделать очень вкусный соус на зиму. Такую заготовку можно использовать как намазку или подать с мясом.

Идея приготовления универсального соуса из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram.

Ингредиенты:

  • огурец – 2 кг.
  • перец красный – 4 шт.
  • лук – 4 шт.
  • горчица – 100 г
  • горчица в зернах – 130 г
  • сахар – 250 г
  • соль – 2 ст.л.
  • уксус 9% – 150 мл.
  • куркума – 1 ч.л.
  • вода – 200 мл.
  • крахмал – 2 ст.л. (кукурузный)
  • горький перец – 3 шт. (по желанию можно добавить немного больше)

Способ приготовления:

1. Все нарезать кубиками.

2. Добавить специи и оставить на 1-2 часа, чтобы пустило сок.

3. Проварить 15-20 минут.

4. Разбавить крахмал в воде.

5. Добавить к соусу и еще проварить 3-4 минуты.

