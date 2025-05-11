Картофель всегда есть на кухне, поэтому если нужно быстро приготовить сытный обед или ужин, стоит использовать этот продукт. Добавьте также сочное мясо, грибы и сыр и запеките это все в духовке. Получится очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

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Идея приготовления картофеля с мясом и грибами в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Технология максимально простая.

Ингредиенты:

говядина – 400 г

картофель – 3-4 шт.

шампиньоны – 300 г

сливки – 50 г

красный лук – 1 шт.

помидор – 1 крупный

сыр – 200 г

сливочное масло

оливковое масло

соль/перец

Ингредиенты для соуса:

сметана – 100 г

горчица – 2 ч.л.

майонез – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и отварить 10 минут.

2. Затем нарезать на тоненькие слайсы.

3. Шампиньоны мелко нарезать кубиками.

4. Жарить на сливочном и оливковом масле до испарения жидкости.

5. Влить сливки, соль и перец по вкусу.

6. Тушить 5 минут.

7. Говядину нарезать и хорошо отбить.

8. Посолить, поперчить по вкусу.

9. Лук и помидор тонко нарезать.

10. Для соуса смешать сметану, горчицу, майонез и чеснок.

12. В форму плотно выложить картофель, немного подсолить.

13. Смазать соусом.

14. Затем выкладывать в такой последовательности мясо, соус, лук, грибы, грибы, помидор, соус.

15. Накрыть фольгой и выпекать час при температуре 180 градусов.

16. Убрать фольгу, посыпать сыром и поставить в духовку на 10-15 минут (можно на 200 градусов).

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