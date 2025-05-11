Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно
Картофель всегда есть на кухне, поэтому если нужно быстро приготовить сытный обед или ужин, стоит использовать этот продукт. Добавьте также сочное мясо, грибы и сыр и запеките это все в духовке. Получится очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи.
Идея приготовления картофеля с мясом и грибами в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Технология максимально простая.
Ингредиенты:
- говядина – 400 г
- картофель – 3-4 шт.
- шампиньоны – 300 г
- сливки – 50 г
- красный лук – 1 шт.
- помидор – 1 крупный
- сыр – 200 г
- сливочное масло
- оливковое масло
- соль/перец
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 100 г
- горчица – 2 ч.л.
- майонез – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и отварить 10 минут.
2. Затем нарезать на тоненькие слайсы.
3. Шампиньоны мелко нарезать кубиками.
4. Жарить на сливочном и оливковом масле до испарения жидкости.
5. Влить сливки, соль и перец по вкусу.
6. Тушить 5 минут.
7. Говядину нарезать и хорошо отбить.
8. Посолить, поперчить по вкусу.
9. Лук и помидор тонко нарезать.
10. Для соуса смешать сметану, горчицу, майонез и чеснок.
12. В форму плотно выложить картофель, немного подсолить.
13. Смазать соусом.
14. Затем выкладывать в такой последовательности мясо, соус, лук, грибы, грибы, помидор, соус.
15. Накрыть фольгой и выпекать час при температуре 180 градусов.
16. Убрать фольгу, посыпать сыром и поставить в духовку на 10-15 минут (можно на 200 градусов).
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