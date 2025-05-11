Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

Картофель всегда есть на кухне, поэтому если нужно быстро приготовить сытный обед или ужин, стоит использовать этот продукт. Добавьте также сочное мясо, грибы и сыр и запеките это все в духовке. Получится очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

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Идея приготовления картофеля с мясом и грибами в духовке опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Технология максимально простая.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • говядина – 400 г
  • картофель – 3-4 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • сливки – 50 г
  • красный лук – 1 шт.
  • помидор – 1 крупный
  • сыр – 200 г
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • соль/перец

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 100 г
  • горчица – 2 ч.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

1. Картофель почистить и отварить 10 минут.

2. Затем нарезать на тоненькие слайсы.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

3. Шампиньоны мелко нарезать кубиками.

4. Жарить на сливочном и оливковом масле до испарения жидкости.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

5. Влить сливки, соль и перец по вкусу.

6. Тушить 5 минут.

7. Говядину нарезать и хорошо отбить.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

8. Посолить, поперчить по вкусу.

9. Лук и помидор тонко нарезать.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

10. Для соуса смешать сметану, горчицу, майонез и чеснок.

12. В форму плотно выложить картофель, немного подсолить.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

13. Смазать соусом.

14. Затем выкладывать в такой последовательности мясо, соус, лук, грибы, грибы, помидор, соус.

Что приготовить из картофеля и мяса на скорую руку: получится очень сытно

15. Накрыть фольгой и выпекать час при температуре 180 градусов.

16. Убрать фольгу, посыпать сыром и поставить в духовку на 10-15 минут (можно на 200 градусов).

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