Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
291
Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

Судак – очень вкусная и нежная рыба. Часто она ассоциируется именно с праздничными и изысканными ресторанными блюдами. Но такой продукт можно очень легко приготовить просто на ужин.

Как вкусно приготовить судак на ужин рассказала фудблогерка irisha redko в Instagram.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

Ингредиенты:

  • судак – 1 кг.
  • соль, перец, приправа к рыбе, немного лимонного сока
  • мука для обвалки
  • лук – 1 шт.
  • грибы белые – 300 г (можно другие грибы)
  • сливочное масло – 50 г
  • мускатный орех, сухой чеснок
  • сливки 20% – 200 мл.
  • петрушка

Способ приготовления:

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

1. Судак нарезать на кусочки, обрезать перья, хорошо обсушить.

2. Посолить, поперчить, добавить приправу к рыбе.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

3. Полить лимонным соком.

4. Обвалять с двух сторон в муке.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

5. Жарить по 2-3 минуты на подсолнечном масле на большом огне.

6. На сковородке в сливочном масле обжарить лук кубиками до золотистости, добавить белые грибы, тушить до готовности.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

7. Добавить соль, перец, чеснок, мускатный орех и влить сливки комнатной температуры.

8. Тушить до загустения.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

9. Полить сверху на рыбу.

10. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами

11. В конце посыпать петрушкой по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты