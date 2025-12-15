Судак – очень вкусная и нежная рыба. Часто она ассоциируется именно с праздничными и изысканными ресторанными блюдами. Но такой продукт можно очень легко приготовить просто на ужин.

Как вкусно приготовить судак на ужин рассказала фудблогерка irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

судак – 1 кг.

соль, перец, приправа к рыбе, немного лимонного сока

мука для обвалки

лук – 1 шт.

грибы белые – 300 г (можно другие грибы)

сливочное масло – 50 г

мускатный орех, сухой чеснок

сливки 20% – 200 мл.

петрушка

Способ приготовления:

1. Судак нарезать на кусочки, обрезать перья, хорошо обсушить.

2. Посолить, поперчить, добавить приправу к рыбе.

3. Полить лимонным соком.

4. Обвалять с двух сторон в муке.

5. Жарить по 2-3 минуты на подсолнечном масле на большом огне.

6. На сковородке в сливочном масле обжарить лук кубиками до золотистости, добавить белые грибы, тушить до готовности.

7. Добавить соль, перец, чеснок, мускатный орех и влить сливки комнатной температуры.

8. Тушить до загустения.

9. Полить сверху на рыбу.

10. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

11. В конце посыпать петрушкой по желанию.

