Ужин как в ресторане: как вкусно запечь судак с грибами
Судак – очень вкусная и нежная рыба. Часто она ассоциируется именно с праздничными и изысканными ресторанными блюдами. Но такой продукт можно очень легко приготовить просто на ужин.
Как вкусно приготовить судак на ужин рассказала фудблогерка irisha redko в Instagram.
Ингредиенты:
- судак – 1 кг.
- соль, перец, приправа к рыбе, немного лимонного сока
- мука для обвалки
- лук – 1 шт.
- грибы белые – 300 г (можно другие грибы)
- сливочное масло – 50 г
- мускатный орех, сухой чеснок
- сливки 20% – 200 мл.
- петрушка
Способ приготовления:
1. Судак нарезать на кусочки, обрезать перья, хорошо обсушить.
2. Посолить, поперчить, добавить приправу к рыбе.
3. Полить лимонным соком.
4. Обвалять с двух сторон в муке.
5. Жарить по 2-3 минуты на подсолнечном масле на большом огне.
6. На сковородке в сливочном масле обжарить лук кубиками до золотистости, добавить белые грибы, тушить до готовности.
7. Добавить соль, перец, чеснок, мускатный орех и влить сливки комнатной температуры.
8. Тушить до загустения.
9. Полить сверху на рыбу.
10. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
11. В конце посыпать петрушкой по желанию.
