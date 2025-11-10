В каком соусе приготовить куриные крылья, чтобы они были хрустящими и золотистыми: самая вкусная идея
Хрустящие, ароматные и аппетитно золотистые куриные крылья – блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они прекрасно подходят и для ужина, и для праздничного стола, а приготовить их можно дома без фритюрницы или лишнего жира. Все, что нужно – правильный соус-маринад, который придает крылышкам насыщенный вкус, карамельную корочку и невероятный аромат.
Идея приготовления золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице alina burlaka в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1 кг.
- мед – 1 ст.л. (без горки)
- соевый соус – 6-8 ст.л. (в зависимости от количества мяса)
- сок апельсина – из половины плода
- черный молотый перец – щепотка
- соль – по вкусу
- сладкая или копченая паприка – 0,5 ч.л.
- чеснок – 5-6 зубчиков
- соус барбекю – 1 ст.л.
- кетчуп – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте мед, соевый соус, апельсиновый сок, специи, измельченный чеснок, кетчуп и соус барбекю.
2. Хорошо перемешайте до однородности – соус должен получиться густым и ароматным.
3. Положите подготовленные куриные крылья в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
4. Оставьте мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь в холодильнике.
5. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35 минут, периодически вынимайте их и повторно смазывайте маринадом для более интенсивного вкуса.
7. После основного запекания поднимите температуру до 220°C и переключите духовку на режим гриля. Готовьте еще 5-7 минут, пока крылья не станут золотистыми и хрустящими.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: