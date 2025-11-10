В каком соусе приготовить куриные крылья, чтобы они были хрустящими и золотистыми: самая вкусная идея

Екатерина Ягович
Хрустящие, ароматные и аппетитно золотистые куриные крылья – блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они прекрасно подходят и для ужина, и для праздничного стола, а приготовить их можно дома без фритюрницы или лишнего жира. Все, что нужно – правильный соус-маринад, который придает крылышкам насыщенный вкус, карамельную корочку и невероятный аромат.

Идея приготовления золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице alina burlaka в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 1 кг.
  • мед – 1 ст.л. (без горки)
  • соевый соус – 6-8 ст.л. (в зависимости от количества мяса)
  • сок апельсина – из половины плода
  • черный молотый перец – щепотка
  • соль – по вкусу
  • сладкая или копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • соус барбекю – 1 ст.л.
  • кетчуп – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте мед, соевый соус, апельсиновый сок, специи, измельченный чеснок, кетчуп и соус барбекю.

2. Хорошо перемешайте до однородности – соус должен получиться густым и ароматным.

3. Положите подготовленные куриные крылья в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

4. Оставьте мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

5. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35 минут, периодически вынимайте их и повторно смазывайте маринадом для более интенсивного вкуса.

7. После основного запекания поднимите температуру до 220°C и переключите духовку на режим гриля. Готовьте еще 5-7 минут, пока крылья не станут золотистыми и хрустящими.

