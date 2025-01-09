Важно, чтобы на каждом праздничном столе присутствовало целое разнообразие закусок. Они не только утоляют голод, но и служат хорошим украшением.

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Фудблогерс ником bonappetit by k в Instagram рассказала, как приготовить закуску, которая точно поразит всех. Она опубликовала рецепт интересных вафельных рулетиков с икрой.

Ингредиенты

Вафельный лист прямоугольный – 1 шт.

Плавленый сливочный сырок – 1 шт.

Крабовые палочки – 3 шт

Укроп

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Майонез

Икра

Способ приготовления

1. Вафлю щедро смазываем майонезом.

2. Крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем на майонез.

3. Присыпаем укропом и сухим чесноком. Оставляем на 10-15 минут до размягчения вафли.

4. Закручиваем в рулет и нарезаем на куски.

5. Каждый кусок переворачиваем и выкладываем сверху икру и веточку укропа.

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