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Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол
Важно, чтобы на каждом праздничном столе присутствовало целое разнообразие закусок. Они не только утоляют голод, но и служат хорошим украшением.
Фудблогерс ником bonappetit by k в Instagram рассказала, как приготовить закуску, которая точно поразит всех. Она опубликовала рецепт интересных вафельных рулетиков с икрой.
Ингредиенты
- Вафельный лист прямоугольный – 1 шт.
- Плавленый сливочный сырок – 1 шт.
- Крабовые палочки – 3 шт
- Укроп
- Сухой чеснок – ½ ч.л.
- Майонез
- Икра
Способ приготовления
1. Вафлю щедро смазываем майонезом.
2. Крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем на майонез.
3. Присыпаем укропом и сухим чесноком. Оставляем на 10-15 минут до размягчения вафли.
4. Закручиваем в рулет и нарезаем на куски.
5. Каждый кусок переворачиваем и выкладываем сверху икру и веточку укропа.
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