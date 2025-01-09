Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
576
Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

Важно, чтобы на каждом праздничном столе присутствовало целое разнообразие закусок. Они не только утоляют голод, но и служат хорошим украшением.

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Фудблогерс ником bonappetit by k в Instagram рассказала, как приготовить закуску, которая точно поразит всех. Она опубликовала рецепт интересных вафельных рулетиков с икрой.

Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

Ингредиенты

  • Вафельный лист прямоугольный – 1 шт.
  • Плавленый сливочный сырок – 1 шт.
  • Крабовые палочки – 3 шт
  • Укроп
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Майонез
  • Икра

Способ приготовления

1. Вафлю щедро смазываем майонезом.

Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

2. Крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем на майонез.

Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

3. Присыпаем укропом и сухим чесноком. Оставляем на 10-15 минут до размягчения вафли.

4. Закручиваем в рулет и нарезаем на куски.

Вафельные рулетики с икрой: вариант необычной закуски на праздничный стол

5. Каждый кусок переворачиваем и выкладываем сверху икру и веточку укропа.

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