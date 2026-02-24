Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Вафельный торт 'Рафаэлло': с кокосом и сгущенным молоком

Вафельный торт "Рафаэлло" – очень простой в приготовлении десерт. Он очень изысканно выглядит и чрезвычайно вкусный. К тому же, вам ничего не придется выпекать.

Идея приготовления домашнего вафельного торта опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

Ингредиенты:

  • вафельные коржи – 1 упаковка
  • сливочное масло – 180-200 г
  • сгущенное молоко – 350-370 г
  • кокосовая стружка – 100 г
  • орехи измельченные – 100-150 г

Способ приготовления:

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

1. Мягкое масло взбейте со сгущенным молоком до кремовой массы.

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

2. Добавьте кокосовую стружку и перемолотые орехи, перемешайте.

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

3. Смазывайте коржи кремом, формируя торт.

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

4. Верх и бока также покройте кремом и посыпьте кокосом.

5. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, чтобы коржи пропитались.

Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты