Вафельный торт "Рафаэлло": с кокосом и сгущенным молоком
Вафельный торт "Рафаэлло" – очень простой в приготовлении десерт. Он очень изысканно выглядит и чрезвычайно вкусный. К тому же, вам ничего не придется выпекать.
Идея приготовления домашнего вафельного торта опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- вафельные коржи – 1 упаковка
- сливочное масло – 180-200 г
- сгущенное молоко – 350-370 г
- кокосовая стружка – 100 г
- орехи измельченные – 100-150 г
Способ приготовления:
1. Мягкое масло взбейте со сгущенным молоком до кремовой массы.
2. Добавьте кокосовую стружку и перемолотые орехи, перемешайте.
3. Смазывайте коржи кремом, формируя торт.
4. Верх и бока также покройте кремом и посыпьте кокосом.
5. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, чтобы коржи пропитались.
