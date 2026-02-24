Вафельный торт "Рафаэлло" – очень простой в приготовлении десерт. Он очень изысканно выглядит и чрезвычайно вкусный. К тому же, вам ничего не придется выпекать.

Идея приготовления домашнего вафельного торта опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка

сливочное масло – 180-200 г

сгущенное молоко – 350-370 г

кокосовая стружка – 100 г

орехи измельченные – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбейте со сгущенным молоком до кремовой массы.

2. Добавьте кокосовую стружку и перемолотые орехи, перемешайте.

3. Смазывайте коржи кремом, формируя торт.

4. Верх и бока также покройте кремом и посыпьте кокосом.

5. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, чтобы коржи пропитались.

