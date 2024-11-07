Один из самых вкусных, быстрых, полезных домашних салатов – винегрет. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить: сельдь, консервированную кукурузу, каперсы, анчоусы, оливки, даже фету и квашеную капусту с грибами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного винегрета с тыквенным маслом.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Огурец консервированный – 1 шт.

Фиолетовый лук – 1 шт.

Горошек консервированный – 100 г

Масло тыквенное – 3 ст.л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Лук порежьте слайсами.

2. В большую миску выложите свеклу и залейте растительным маслом. Оставьте на 5 минут. Затем добавьте к свекле картофель, морковь, огурцы, лук, горошек. Посолите по вкусу.

3. На последнем этапе приготовления блюда следует просто все ингредиенты хорошенько перемешать между собой.

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