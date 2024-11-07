Винегрет по-новому: делимся самым оригинальным рецептом
Один из самых вкусных, быстрых, полезных домашних салатов – винегрет. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить: сельдь, консервированную кукурузу, каперсы, анчоусы, оливки, даже фету и квашеную капусту с грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного винегрета с тыквенным маслом.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Огурец консервированный – 1 шт.
- Фиолетовый лук – 1 шт.
- Горошек консервированный – 100 г
- Масло тыквенное – 3 ст.л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Лук порежьте слайсами.
2. В большую миску выложите свеклу и залейте растительным маслом. Оставьте на 5 минут. Затем добавьте к свекле картофель, морковь, огурцы, лук, горошек. Посолите по вкусу.
3. На последнем этапе приготовления блюда следует просто все ингредиенты хорошенько перемешать между собой.
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