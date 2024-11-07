Винегрет по-новому: делимся самым оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых вкусных, быстрых, полезных домашних салатов – винегрет. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить: сельдь, консервированную кукурузу, каперсы, анчоусы, оливки, даже фету и квашеную капусту с грибами.

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Что добавить в винегрет для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного винегрета с тыквенным маслом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Огурец консервированный – 1 шт.
  • Фиолетовый лук – 1 шт.
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Масло тыквенное – 3 ст.л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Лук порежьте слайсами.

Овощи для салата

2. В большую миску выложите свеклу и залейте растительным маслом. Оставьте на 5 минут. Затем добавьте к свекле картофель, морковь, огурцы, лук, горошек. Посолите по вкусу.

Приготовление салата

3. На последнем этапе приготовления блюда следует просто все ингредиенты хорошенько перемешать между собой.

Готовый салат

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