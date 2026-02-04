Винегрет – классический домашний салат, который не только вкусный, но и достаточно полезный. В таком блюде много разнообразных овощей, а также нет майонеза. Для лучшего вкуса добавьте квашеную капусту, маринованный фиолетовый лук и фасоль.

Идея приготовления вкусного винегрета с луком и фасолью опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

свекла – 500 г (отварная)

квашеная капуста 300 г

фасоль 300 г (отварная или консервированная)

маринованные огурцы 300 г

смесь перцев 0,5 ч. л

душистое масло 70 мл

Ингредиенты маринада для лука:

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать соломкой.

2. Добавить соль, сахар, уксус и воду.

3. Мариновать 15 минут.

4. Свеклу и фасоль отварить до готовности.

5. Нарезать кубиком.

6. Маринованные огурцы также нарезать кубиком.

7. Все ингредиенты соединить: свеклу, огурцы, фасоль, квашеную капусту, маринованный лук.

8. Добавить смесь перцев и заправить душистым маслом.

9. Хорошо перемешать.

