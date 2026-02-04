Винегрет по-новому: добавьте квашеную капусту и фасоль для лучшего вкуса
Винегрет – классический домашний салат, который не только вкусный, но и достаточно полезный. В таком блюде много разнообразных овощей, а также нет майонеза. Для лучшего вкуса добавьте квашеную капусту, маринованный фиолетовый лук и фасоль.
Идея приготовления вкусного винегрета с луком и фасолью опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- свекла – 500 г (отварная)
- квашеная капуста 300 г
- фасоль 300 г (отварная или консервированная)
- маринованные огурцы 300 г
- смесь перцев 0,5 ч. л
- душистое масло 70 мл
Ингредиенты маринада для лука:
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
- холодная вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать соломкой.
2. Добавить соль, сахар, уксус и воду.
3. Мариновать 15 минут.
4. Свеклу и фасоль отварить до готовности.
5. Нарезать кубиком.
6. Маринованные огурцы также нарезать кубиком.
7. Все ингредиенты соединить: свеклу, огурцы, фасоль, квашеную капусту, маринованный лук.
8. Добавить смесь перцев и заправить душистым маслом.
9. Хорошо перемешать.
