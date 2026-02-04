Винегрет по-новому: добавьте квашеную капусту и фасоль для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
132
Винегрет – классический домашний салат, который не только вкусный, но и достаточно полезный. В таком блюде много разнообразных овощей, а также нет майонеза. Для лучшего вкуса добавьте квашеную капусту, маринованный фиолетовый лук и фасоль.

Идея приготовления вкусного винегрета с луком и фасолью опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • свекла – 500 г (отварная)
  • квашеная капуста 300 г
  • фасоль 300 г (отварная или консервированная)
  • маринованные огурцы 300 г
  • смесь перцев 0,5 ч. л
  • душистое масло 70 мл

Ингредиенты маринада для лука:

  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать соломкой.

2. Добавить соль, сахар, уксус и воду.

3. Мариновать 15 минут.

4. Свеклу и фасоль отварить до готовности.

5. Нарезать кубиком.

6. Маринованные огурцы также нарезать кубиком.

7. Все ингредиенты соединить: свеклу, огурцы, фасоль, квашеную капусту, маринованный лук.

8. Добавить смесь перцев и заправить душистым маслом.

9. Хорошо перемешать.

