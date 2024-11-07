Салат из свеклы

Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается как с маринованными, так и свежими овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Ингредиенты:

вареная свекла – 4 шт.

огурцы свежие – 3 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

микс листьев салата

Заправка:

масло – 50 мл

соль и перец по вкусу

чеснок – 2 зуб.

орегано – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Отварную молодую свеклу, огурцы, лук нарежьте слайсами.

2. Заправка: смешайте все ингредиенты, полейте салат и перемешайте.

Перед подачей добавьте листья салата!

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