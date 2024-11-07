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Витаминный салат из свеклы: рецепт блюда для всей семьи
Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается как с маринованными, так и свежими овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и простого в приготовлении салата из свеклы.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 4 шт.
- огурцы свежие – 3 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- микс листьев салата
Заправка:
- масло – 50 мл
- соль и перец по вкусу
- чеснок – 2 зуб.
- орегано – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Отварную молодую свеклу, огурцы, лук нарежьте слайсами.
2. Заправка: смешайте все ингредиенты, полейте салат и перемешайте.
Перед подачей добавьте листья салата!
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