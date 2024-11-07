Витаминный салат из свеклы: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается как с маринованными, так и свежими овощами.

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Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • вареная свекла – 4 шт.
  • огурцы свежие – 3 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • микс листьев салата

Заправка:

  • масло – 50 мл
  • соль и перец по вкусу
  • чеснок – 2 зуб. 
  • орегано – 1 ч.л. 
  • прованские травы – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Отварную молодую свеклу, огурцы, лук нарежьте слайсами.

Свекла для блюда

2. Заправка: смешайте все ингредиенты, полейте салат и перемешайте.

Заправка для салата

Перед подачей добавьте листья салата!

Готовый салат

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