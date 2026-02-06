Витаминный зимний салат из свеклы и тыквы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Свекла и тыква – два самых полезных овоща, которые могут быть основой для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что их можно есть и в сыром виде, овощи будут такими же вкусными и полезными, как и в запеченном виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с рукколой и тыквой. 

Ингредиенты:

  • листья салата или руккола
  • тыква
  • свекла
  • мягкий салатный сыр (типа фета или брынза)
  • красный лук + 1 ст. л. лимонного сока
  • кунжут или грецкие орехи по желанию
  • оливковое масло, соль, перец для запекания тыквы

Заправка:

  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. горчицы в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу и тыкву нарежьте, полейте маслом, добавьте специи и запекайте. 

2. После готовые запеченные овощи смешайте с луком, кунжутом, орехами, сыром. Добавьте рукколу. 

3. Полейте салат заправкой и подавайте.

