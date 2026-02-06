Все рецепты
Витаминный зимний салат из свеклы и тыквы, который можно есть каждый день: делимся рецептом
Свекла и тыква – два самых полезных овоща, которые могут быть основой для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что их можно есть и в сыром виде, овощи будут такими же вкусными и полезными, как и в запеченном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с рукколой и тыквой.
Ингредиенты:
- листья салата или руккола
- тыква
- свекла
- мягкий салатный сыр (типа фета или брынза)
- красный лук + 1 ст. л. лимонного сока
- кунжут или грецкие орехи по желанию
- оливковое масло, соль, перец для запекания тыквы
Заправка:
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. горчицы в зернах
Способ приготовления:
1. Свеклу и тыкву нарежьте, полейте маслом, добавьте специи и запекайте.
2. После готовые запеченные овощи смешайте с луком, кунжутом, орехами, сыром. Добавьте рукколу.
3. Полейте салат заправкой и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: