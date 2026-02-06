Свекла и тыква – два самых полезных овоща, которые могут быть основой для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что их можно есть и в сыром виде, овощи будут такими же вкусными и полезными, как и в запеченном виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с рукколой и тыквой.

Ингредиенты:

листья салата или руккола

тыква

свекла

мягкий салатный сыр (типа фета или брынза)

красный лук + 1 ст. л. лимонного сока

кунжут или грецкие орехи по желанию

оливковое масло, соль, перец для запекания тыквы

Заправка:

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. горчицы в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу и тыкву нарежьте, полейте маслом, добавьте специи и запекайте.

2. После готовые запеченные овощи смешайте с луком, кунжутом, орехами, сыром. Добавьте рукколу.

3. Полейте салат заправкой и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: