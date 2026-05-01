Вкусная белковая намазка для завтрака: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
567
Рецепт намазки

Самое простое и вкусное белковое блюдо – намазка из яиц. А для оригинального вкуса добавьте свежий лук, зелень, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из яиц и тунца. 

Ингредиенты:

  • 120 г тунца в собственном соку
  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 1 огурец
  • 30-40 г крем-сыра
  • соль по желанию 

Способ приготовления: 

1. Разомните вареные яйца, добавьте порезанный мелко огурец, тунец, крем-сыр и специи.

2. Перемешайте и подавайте с гренками!

