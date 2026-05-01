Самое простое и вкусное белковое блюдо – намазка из яиц. А для оригинального вкуса добавьте свежий лук, зелень, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из яиц и тунца.

Ингредиенты:

120 г тунца в собственном соку

3 сваренных вкрутую яйца

1 огурец

30-40 г крем-сыра

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца, добавьте порезанный мелко огурец, тунец, крем-сыр и специи.

2. Перемешайте и подавайте с гренками!

