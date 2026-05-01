Все рецепты
Вкусная белковая намазка для завтрака: понадобится минимум продуктов
Самое простое и вкусное белковое блюдо – намазка из яиц. А для оригинального вкуса добавьте свежий лук, зелень, огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из яиц и тунца.
Ингредиенты:
- 120 г тунца в собственном соку
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 1 огурец
- 30-40 г крем-сыра
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Разомните вареные яйца, добавьте порезанный мелко огурец, тунец, крем-сыр и специи.
2. Перемешайте и подавайте с гренками!
