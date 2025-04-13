Редиска – сочный весенний овощ, из которого часто готовят разнообразные салаты. Также из такого продукта можно сделать полноценную закуску – битую редиску. Подавать готовое блюдо вкусно к мясу или рыбе, также можно есть в самостоятельном виде.

Видео дня

Идея приготовления сочной битой редиски опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Благодаря маринаду овощ получается очень сочным.

Ингредиенты:

редис – 250 г

чеснок – 2 зубчика

петрушка – несколько веточек (можно заменить на кинзу или укроп)

ароматный перец – по вкусу

соль – 0,5 ч. л.

винный уксус – 1 ст. л.

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очень легко отбить редиску, чтобы она немного потрескалась.

2. Перевести в банку.

3. Добавить чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и растительное масло.

4. Закрыть банку и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.

5. Отправить в холодильник на 30 минут, но вкуснее будет, если оставить на ночь.

6. Вкусно подавать и с мясом, рыбой или просто с хлебом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: