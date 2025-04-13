Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски
Редиска – сочный весенний овощ, из которого часто готовят разнообразные салаты. Также из такого продукта можно сделать полноценную закуску – битую редиску. Подавать готовое блюдо вкусно к мясу или рыбе, также можно есть в самостоятельном виде.
Идея приготовления сочной битой редиски опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Благодаря маринаду овощ получается очень сочным.
Ингредиенты:
- редис – 250 г
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка – несколько веточек (можно заменить на кинзу или укроп)
- ароматный перец – по вкусу
- соль – 0,5 ч. л.
- винный уксус – 1 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Очень легко отбить редиску, чтобы она немного потрескалась.
2. Перевести в банку.
3. Добавить чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и растительное масло.
4. Закрыть банку и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.
5. Отправить в холодильник на 30 минут, но вкуснее будет, если оставить на ночь.
6. Вкусно подавать и с мясом, рыбой или просто с хлебом.
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