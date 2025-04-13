Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,7 т.
Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

Редиска – сочный весенний овощ, из которого часто готовят разнообразные салаты. Также из такого продукта можно сделать полноценную закуску – битую редиску. Подавать готовое блюдо вкусно к мясу или рыбе, также можно есть в самостоятельном виде.

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Идея приготовления сочной битой редиски опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Благодаря маринаду овощ получается очень сочным.

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

Ингредиенты:

  • редис – 250 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка – несколько веточек (можно заменить на кинзу или укроп)
  • ароматный перец – по вкусу
  • соль – 0,5 ч. л.
  • винный уксус – 1 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

1. Очень легко отбить редиску, чтобы она немного потрескалась.

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

2. Перевести в банку.

3. Добавить чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и растительное масло.

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

4. Закрыть банку и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

5. Отправить в холодильник на 30 минут, но вкуснее будет, если оставить на ночь.

Вкусная битая редиска вместо салатов: делимся простым рецептом вкусной сезонной закуски

6. Вкусно подавать и с мясом, рыбой или просто с хлебом.

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