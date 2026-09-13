Вкусная домашняя пицца без лишних хлопот: как приготовить удачное дрожжевое тесто

Домашнюю пиццу можно приготовить без сложных приемов, если правильно сделать основу. Это тесто не нужно долго вымешивать руками, однако важно дать ему достаточно времени для расстойки. После длительного выдерживания в холодильнике тесто становится удобным для формовки, а края пиццы хорошо поднимаются во время выпекания.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 400 мл.

мука с высоким содержанием белка – 500 г

сухие дрожжи – 3 г

соль – 1 ч.л. без горки

оливковое масло – 25 мл.

сахар – 2 ч.л.

начинка – колбаса, помидоры, лук, сыр

соус – майонез, кетчуп

Способ приготовления:

1. Сначала нужно налить воду в большую миску, добавить сухие дрожжи и сахар.

2. Перемешать, после чего постепенно всыпать муку.

3. Тесто нужно просто хорошо перемешать до однородной массы.

4. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут. За это время тесто отдохнет и будет готово к следующему этапу.

5. Через полчаса нужно добавить соль и оливковое масло. Их необходимо хорошо втереть в тесто, после чего снова накрыть миску пленкой.

6. Далее тесто нужно складывать методом вытягивания. Примерно каждые 30 минут необходимо осторожно вытягивать его и складывать. Такую процедуру нужно повторить четыре раза.

7. После последнего складывания тесто нужно оставить в холодильнике на 24-36 часов. Длительное созревание — важная часть этого рецепта, поэтому спешить с выпечкой не стоит.

8. Когда тесто будет готово, его нужно переложить на пергамент, хорошо присыпанный мукой или манкой. Руками растянуть основу от центра к краям, не прижимая бортики. В результате края должны остаться толще, чем середина.

9. Основу нужно смазать соусом из майонеза и кетчупа. Сверху выложить колбасу, помидоры, лук и другие подготовленные ингредиенты начинки.

10. Пиццу нужно поставить в максимально разогретую духовку примерно на 10 минут. Затем достать, посыпать сыром и вернуть в духовку еще примерно на 2 минуты.

11. Готовую домашнюю пиццу нужно достать из духовки и подавать горячей. Такое дрожжевое тесто можно использовать в качестве основы для различных вариантов пиццы, меняя начинку по своему вкусу.

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