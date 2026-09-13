Вкусная домашняя пицца без лишних хлопот: как приготовить удачное дрожжевое тесто
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Домашнюю пиццу можно приготовить без сложных приемов, если правильно сделать основу. Это тесто не нужно долго вымешивать руками, однако важно дать ему достаточно времени для расстойки. После длительного выдерживания в холодильнике тесто становится удобным для формовки, а края пиццы хорошо поднимаются во время выпекания.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- вода – 400 мл.
- мука с высоким содержанием белка – 500 г
- сухие дрожжи – 3 г
- соль – 1 ч.л. без горки
- оливковое масло – 25 мл.
- сахар – 2 ч.л.
- начинка – колбаса, помидоры, лук, сыр
- соус – майонез, кетчуп
Способ приготовления:
1. Сначала нужно налить воду в большую миску, добавить сухие дрожжи и сахар.
2. Перемешать, после чего постепенно всыпать муку.
3. Тесто нужно просто хорошо перемешать до однородной массы.
4. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут. За это время тесто отдохнет и будет готово к следующему этапу.
5. Через полчаса нужно добавить соль и оливковое масло. Их необходимо хорошо втереть в тесто, после чего снова накрыть миску пленкой.
6. Далее тесто нужно складывать методом вытягивания. Примерно каждые 30 минут необходимо осторожно вытягивать его и складывать. Такую процедуру нужно повторить четыре раза.
7. После последнего складывания тесто нужно оставить в холодильнике на 24-36 часов. Длительное созревание — важная часть этого рецепта, поэтому спешить с выпечкой не стоит.
8. Когда тесто будет готово, его нужно переложить на пергамент, хорошо присыпанный мукой или манкой. Руками растянуть основу от центра к краям, не прижимая бортики. В результате края должны остаться толще, чем середина.
9. Основу нужно смазать соусом из майонеза и кетчупа. Сверху выложить колбасу, помидоры, лук и другие подготовленные ингредиенты начинки.
10. Пиццу нужно поставить в максимально разогретую духовку примерно на 10 минут. Затем достать, посыпать сыром и вернуть в духовку еще примерно на 2 минуты.
11. Готовую домашнюю пиццу нужно достать из духовки и подавать горячей. Такое дрожжевое тесто можно использовать в качестве основы для различных вариантов пиццы, меняя начинку по своему вкусу.
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