Вкусная домашняя пицца без лишних хлопот: как приготовить удачное дрожжевое тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
480
Рецепт вкусной домашней пиццы
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Домашнюю пиццу можно приготовить без сложных приемов, если правильно сделать основу. Это тесто не нужно долго вымешивать руками, однако важно дать ему достаточно времени для расстойки. После длительного выдерживания в холодильнике тесто становится удобным для формовки, а края пиццы хорошо поднимаются во время выпекания.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Рецепт дрожжевой домашней пиццы

Ингредиенты:

  • вода – 400 мл.
  • мука с высоким содержанием белка – 500 г
  • сухие дрожжи – 3 г
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • оливковое масло – 25 мл.
  • сахар – 2 ч.л.
  • начинка – колбаса, помидоры, лук, сыр
  • соус – майонез, кетчуп

Способ приготовления:

Разминаем тесто

1. Сначала нужно налить воду в большую миску, добавить сухие дрожжи и сахар.

2. Перемешать, после чего постепенно всыпать муку.

3. Тесто нужно просто хорошо перемешать до однородной массы.

4. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут. За это время тесто отдохнет и будет готово к следующему этапу.

Добавляем начинку

5. Через полчаса нужно добавить соль и оливковое масло. Их необходимо хорошо втереть в тесто, после чего снова накрыть миску пленкой.

6. Далее тесто нужно складывать методом вытягивания. Примерно каждые 30 минут необходимо осторожно вытягивать его и складывать. Такую процедуру нужно повторить четыре раза.

7. После последнего складывания тесто нужно оставить в холодильнике на 24-36 часов. Длительное созревание — важная часть этого рецепта, поэтому спешить с выпечкой не стоит.

8. Когда тесто будет готово, его нужно переложить на пергамент, хорошо присыпанный мукой или манкой. Руками растянуть основу от центра к краям, не прижимая бортики. В результате края должны остаться толще, чем середина.

Готовая пицца

9. Основу нужно смазать соусом из майонеза и кетчупа. Сверху выложить колбасу, помидоры, лук и другие подготовленные ингредиенты начинки.

10. Пиццу нужно поставить в максимально разогретую духовку примерно на 10 минут. Затем достать, посыпать сыром и вернуть в духовку еще примерно на 2 минуты.

11. Готовую домашнюю пиццу нужно достать из духовки и подавать горячей. Такое дрожжевое тесто можно использовать в качестве основы для различных вариантов пиццы, меняя начинку по своему вкусу.

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