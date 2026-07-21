Домашняя пицца всегда остается одним из лучших вариантов для семейного обеда. Особенно, если речь идет о мягком дрожжевом тесте, которое получается воздушным и нежным. Для начинки можно использовать любимые продукты, которые уже есть в холодильнике. Такой рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних хлопот.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы из дрожжевого теста опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

свежие дрожжи – 20 г (или 2 ч.л. сухих)

теплая вода – 220 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

растительное масло – 30 мл.

пшеничная мука – 400 г

Для начинки:

томатный соус – по вкусу

твёрдый сыр – 150-200 г

колбаса, ветчина, куриное филе, грибы, овощи – по желанию

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте дрожжи с теплой водой и оставьте на несколько минут, чтобы они активировались.

2. После этого добавьте соль, сахар и масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно перемешивая.

3. Замесите тесто — оно должно оставаться немного липким, именно такая консистенция позволяет получить мягкую основу после выпечки.

4. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно увеличится в объёме и станет более воздушным.

5. Готовое тесто переложите на противень, предварительно смазанный растительным маслом, и равномерно растяните руками по всей поверхности.

6. Смажьте основу томатным соусом, выложите выбранную начинку и щедро посыпьте тертым сыром. Для классического варианта можно использовать ветчину, грибы и помидоры, а для более сытной версии – куриное филе и бекон.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пиццу в течение 20-25 минут до появления золотистого цвета теста и полного расплавления сыра.

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