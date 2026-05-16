Вкусная и полезная закуска из сельди за 10 минут: рецепт блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
171
Скумбрия и обычная сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще можно готовить обычные бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из скумбрии, с зеленью, крем-сыром.

Ингредиенты: 

  • копченая скумбрия или сельдь – 1/2 шт.
  • лук – 50 г
  • огурец – 100 г
  • зелень: петрушка, укроп – по вкусу
  • крем-сыр – 200 г
  • горчица острая – 1/2 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистить, вытащить косточки и мелко нарезать.

2. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Добавить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.

Смазать сверху гренки и украсить по желанию!

