Скумбрия и обычная сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще можно готовить обычные бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из скумбрии, с зеленью, крем-сыром.

Ингредиенты:

копченая скумбрия или сельдь – 1/2 шт.

лук – 50 г

огурец – 100 г

зелень: петрушка, укроп – по вкусу

крем-сыр – 200 г

горчица острая – 1/2 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, вытащить косточки и мелко нарезать.

2. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Добавить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.

Смазать сверху гренки и украсить по желанию!

