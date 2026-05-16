Вкусная и полезная закуска из сельди за 10 минут: рецепт блюда на любой случай
Скумбрия и обычная сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще можно готовить обычные бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из скумбрии, с зеленью, крем-сыром.
Ингредиенты:
- копченая скумбрия или сельдь – 1/2 шт.
- лук – 50 г
- огурец – 100 г
- зелень: петрушка, укроп – по вкусу
- крем-сыр – 200 г
- горчица острая – 1/2 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, вытащить косточки и мелко нарезать.
2. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Добавить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.
Смазать сверху гренки и украсить по желанию!
