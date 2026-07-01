Кабачковая икра – лучшая домашняя закуска, которая готовится очень просто. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, базилик.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной кабачковой икры, которая готовится очень просто.

Ингредиенты:

кабачки 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)

морковь 0,8 кг

лук 0,7 кг

растительное масло 120-130 мл

соль 1,2-1,3 ст. л. (потом можно подкорректировать)

сахар 2 ст. л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)

черный молотый перец по вкусу

чеснок 5 зубчиков

уксус 9% 2 ст. л. (если заготавливаете на зиму)

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть или мелко нарезать, лук нарезать. В кастрюле или котле разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь и тушить несколько минут, затем добавить кабачки. Тушить под крышкой на слабом огне 1,5 часа, пока овощи не станут мягкими.

2. Измельчить блендером до однородной массы. Добавить соль, сахар, перец и измельченный чеснок, уваривать без крышки еще 20-30 минут.

3. Влить уксус, перемешать, горячей разложить по стерильным банкам и закатать. Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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