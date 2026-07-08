Кабачковая намазка с плавленым сырком – это нежный, бюджетный и очень быстрый в приготовлении летняя закуска. Она идеально подходит к поджаренным гренкам, свежему багету или ржаному хлебу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении кабачковой намазки.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) 2 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1-2 зуб.

Зелень свежий укроп или петрушка

Растительное масло 2 ст. л. (для жарки)

Способ приготовления:

1. Кабачки обжарьте на сковороде с луком.

2. Перебейте в блендере с сыром, зеленью и чесноком.

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