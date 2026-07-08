Вкусная кабачковая намазка с сыром и чесноком: делимся рецептом закуски за копейки
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Кабачковая намазка с плавленым сырком – это нежный, бюджетный и очень быстрый в приготовлении летняя закуска. Она идеально подходит к поджаренным гренкам, свежему багету или ржаному хлебу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении кабачковой намазки.
Ингредиенты:
- Кабачки (молодые) 2 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 1-2 зуб.
- Зелень свежий укроп или петрушка
- Растительное масло 2 ст. л. (для жарки)
Способ приготовления:
1. Кабачки обжарьте на сковороде с луком.
2. Перебейте в блендере с сыром, зеленью и чесноком.
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