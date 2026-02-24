Картофель на ужин очень вкусно приготовить в духовке. Соедините овощ с охотничьими колбасками, а также твердым сыром. Для сочности добавьте помидоры – получится очень вкусно.

Идея приготовления картофеля с охотничьими колбасками на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

охотничьи колбаски

помидор – 1-2 шт.

сметана – 100 г

твердый сыр – 100 г

зелень

специи: соль, перец по вкусу, приправа к картофелю, копченая паприка, сухой чеснок, прованские травы

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно почистить и нарезать небольшими кусочками.

2. Выложить в форму для запекания.

3. Колбаски нарезать кружочками и также добавить в форму.

4. По желанию добавить 1-2 спелых помидора.

5. Заправить все сметаной и добавить специи.

6. Перемешать, накрыть фольгой, готовить при температуре 200 градусов 40 минут (ориентируйтесь на свою духовую).

7. Снять фольгу, добавить натертый твердый сыр и отправить еще на 10 минут.

8. В конце посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: