Вкусная картошка с колбасками на ужин: делимся простым рецептом в духовке
Картофель на ужин очень вкусно приготовить в духовке. Соедините овощ с охотничьими колбасками, а также твердым сыром. Для сочности добавьте помидоры – получится очень вкусно.
Идея приготовления картофеля с охотничьими колбасками на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- охотничьи колбаски
- помидор – 1-2 шт.
- сметана – 100 г
- твердый сыр – 100 г
- зелень
- специи: соль, перец по вкусу, приправа к картофелю, копченая паприка, сухой чеснок, прованские травы
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно почистить и нарезать небольшими кусочками.
2. Выложить в форму для запекания.
3. Колбаски нарезать кружочками и также добавить в форму.
4. По желанию добавить 1-2 спелых помидора.
5. Заправить все сметаной и добавить специи.
6. Перемешать, накрыть фольгой, готовить при температуре 200 градусов 40 минут (ориентируйтесь на свою духовую).
7. Снять фольгу, добавить натертый твердый сыр и отправить еще на 10 минут.
8. В конце посыпать зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: