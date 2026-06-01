Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных, быстрых десертов. Из него получится очень вкусная галета без лишних заморочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты из теста фило, с клубникой и нежным кремом.

Ингредиенты:

8 листов теста фило

70 г растопленного сливочного масла

250 г рикотты /маскарпоне / творога

1 желток

2 ст. л. сахара

немного цедры лимона

клубника

миндальные лепестки

сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

1. Поочередно смазываем листы теста маслом и выкладываем слоями.

2. Для крема: смешиваем рикотту, желток, сахар и цедру лимона.

3. Выкладываем начинку, формируем бортики, добавляем клубнику. Бортики смазываем маслом и выкладываем миндальные лепестки.

4. Выпекаем пирог 30 минут при 180С. Перед подачей — немного сахарной пудры!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: