Вкусная клубничная галета из теста фило: делимся рецептом самого простого и быстрого десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных, быстрых десертов. Из него получится очень вкусная галета без лишних заморочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты из теста фило, с клубникой и нежным кремом. 

Ингредиенты:

  • 8 листов теста фило
  • 70 г растопленного сливочного масла
  • 250 г рикотты /маскарпоне / творога
  • 1 желток
  • 2 ст. л. сахара
  • немного цедры лимона
  • клубника
  • миндальные лепестки
  • сахарная пудра для подачи

Способ приготовления: 

1. Поочередно смазываем листы теста маслом и выкладываем слоями.

2. Для крема: смешиваем рикотту, желток, сахар и цедру лимона.

3. Выкладываем начинку, формируем бортики, добавляем клубнику. Бортики смазываем маслом и выкладываем миндальные лепестки.

4. Выпекаем пирог 30 минут при 180С. Перед подачей — немного сахарной пудры!

