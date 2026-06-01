Вкусная клубничная галета из теста фило: делимся рецептом самого простого и быстрого десерта
Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных, быстрых десертов. Из него получится очень вкусная галета без лишних заморочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты из теста фило, с клубникой и нежным кремом.
Ингредиенты:
- 8 листов теста фило
- 70 г растопленного сливочного масла
- 250 г рикотты /маскарпоне / творога
- 1 желток
- 2 ст. л. сахара
- немного цедры лимона
- клубника
- миндальные лепестки
- сахарная пудра для подачи
Способ приготовления:
1. Поочередно смазываем листы теста маслом и выкладываем слоями.
2. Для крема: смешиваем рикотту, желток, сахар и цедру лимона.
3. Выкладываем начинку, формируем бортики, добавляем клубнику. Бортики смазываем маслом и выкладываем миндальные лепестки.
4. Выпекаем пирог 30 минут при 180С. Перед подачей — немного сахарной пудры!
