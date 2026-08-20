Окрошка – одно из лучших освежающих блюд для жаркого, летнего дня. Готовить ее можно на минеральной воде, квасе, молоке, сметане, сыворотке и кефире. Еще очень вкусно будет на айране.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с колбасой и зеленью.

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3 л):

огурцы 200 г

редис 150 г

вареные яйца 4 шт.

картофель вареный 300 г

вареная колбаса/мясо 300 г

укроп + зеленый лук

Для заправки:

сметана 150 г

майонез 100 г

лимонная кислота 1 ч. л.

соль 1 ст. л. (по вкусу)

1-1,5 л холодной кипяченной воды

Способ приготовления:

1. Огурцы, редис, яйца, картофель и колбасу нарезать кубиками.

2. Смешать в кастрюле, добавить измельченную зелень, добавить сметану и майонез, перемешать.

3. Лимонную кислоту растворить в 50-100 мл горячей воды и добавить. Влить подсоленную охлажденную воду и хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 1 час – будет еще вкуснее!

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