Вкусная летняя окрошка по-новому: делимся рецептом самого вкусного летнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
357
Рецепт окрошки
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Окрошка – одно из лучших освежающих блюд для жаркого, летнего дня. Готовить ее можно на минеральной воде, квасе, молоке, сметане, сыворотке и кефире. Еще очень вкусно будет на айране.

Как приготовить вкусную окрошку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с колбасой и зеленью.

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3 л):

  • огурцы  200 г
  • редис 150 г
  • вареные яйца 4 шт.
  • картофель вареный 300 г
  • вареная колбаса/мясо 300 г
  • укроп + зеленый лук

Для заправки:

  • сметана 150 г
  • майонез 100 г
  • лимонная кислота 1 ч. л.
  • соль 1 ст. л. (по вкусу)
  • 1-1,5 л холодной кипяченной воды

Способ приготовления: 

1. Огурцы, редис, яйца, картофель и колбасу нарезать кубиками. 

Ингредиенты для блюда

2. Смешать в кастрюле, добавить измельченную зелень, добавить сметану и майонез, перемешать.

Приготовление окрошки

3. Лимонную кислоту растворить в 50-100 мл горячей воды и добавить.  Влить подсоленную охлажденную воду и хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 1 час – будет еще вкуснее!

Готовая окрошка

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