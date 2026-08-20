Вкусная летняя окрошка по-новому: делимся рецептом самого вкусного летнего блюда
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Окрошка – одно из лучших освежающих блюд для жаркого, летнего дня. Готовить ее можно на минеральной воде, квасе, молоке, сметане, сыворотке и кефире. Еще очень вкусно будет на айране.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки с колбасой и зеленью.
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3 л):
- огурцы 200 г
- редис 150 г
- вареные яйца 4 шт.
- картофель вареный 300 г
- вареная колбаса/мясо 300 г
- укроп + зеленый лук
Для заправки:
- сметана 150 г
- майонез 100 г
- лимонная кислота 1 ч. л.
- соль 1 ст. л. (по вкусу)
- 1-1,5 л холодной кипяченной воды
Способ приготовления:
1. Огурцы, редис, яйца, картофель и колбасу нарезать кубиками.
2. Смешать в кастрюле, добавить измельченную зелень, добавить сметану и майонез, перемешать.
3. Лимонную кислоту растворить в 50-100 мл горячей воды и добавить. Влить подсоленную охлажденную воду и хорошо перемешать. Дать настояться в холодильнике 1 час – будет еще вкуснее!
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