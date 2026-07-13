В сезон свежих овощей хочется готовить легкие, но в то же время сытные закуски. Запеченные сладкие перцы с творожной начинкой прекрасно подходят как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Блюдо получается нежным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Подавать его можно охлажденным или комнатной температуры.

Идея приготовления вкусной закуски из перцев опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

мини-сладкий перец – по вкусу

творог – 250 г

укроп – небольшой пучок

молодой зеленый лук – несколько перьев

чеснок – 2-3 зубчика майонез – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мини-перцы хорошо вымойте, обсушите и выложите на противень.

2. Запекайте овощи в разогретой духовке до появления легкой румяной корочки.

3. Горячие перцы переложите в пакет или накройте пищевой пленкой на 10-15 минут. После этого кожица легко снимется.

4. Очистите перцы от кожицы, удалите семена и аккуратно разрежьте каждый пополам.

5. Для начинки смешайте творог с мелко нарезанным укропом, зеленым луком, измельченным чесноком, майонезом и солью. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

6. Выложите творожную начинку на одну половинку каждого перца и накройте второй половинкой.

7. Перед подачей поместите закуску в холодильник на 20-30 минут, чтобы начинка стала более плотной, а вкусы хорошо сочетались.

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