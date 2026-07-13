Вкусная летняя закуска из перцев: добавьте внутрь сыр
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В сезон свежих овощей хочется готовить легкие, но в то же время сытные закуски. Запеченные сладкие перцы с творожной начинкой прекрасно подходят как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Блюдо получается нежным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Подавать его можно охлажденным или комнатной температуры.
Идея приготовления вкусной закуски из перцев опубликована на странице alina.papusha в Instagram.
Ингредиенты:
- мини-сладкий перец – по вкусу
- творог – 250 г
- укроп – небольшой пучок
- молодой зеленый лук – несколько перьев
- чеснок – 2-3 зубчика майонез – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мини-перцы хорошо вымойте, обсушите и выложите на противень.
2. Запекайте овощи в разогретой духовке до появления легкой румяной корочки.
3. Горячие перцы переложите в пакет или накройте пищевой пленкой на 10-15 минут. После этого кожица легко снимется.
4. Очистите перцы от кожицы, удалите семена и аккуратно разрежьте каждый пополам.
5. Для начинки смешайте творог с мелко нарезанным укропом, зеленым луком, измельченным чесноком, майонезом и солью. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
6. Выложите творожную начинку на одну половинку каждого перца и накройте второй половинкой.
7. Перед подачей поместите закуску в холодильник на 20-30 минут, чтобы начинка стала более плотной, а вкусы хорошо сочетались.
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