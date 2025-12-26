Маринованная скумбрия – вкусная и полезная закуска, которую можно готовить в горячем и холодном маринаде. Для яркого вкуса добавляйте лук, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в горячем маринаде.

Ингредиенты:

2 скумбрии

Маринад:

1 л. воды

3 лавровых листа

1 ч.л. смесь перцев

3 душистый перец

1 ч.л. кориандр в зернах при желании

3 ст.л. без горки соль

2 ст.л. сахар

Способ приготовления:

1. Закипятите воду, добавьте специи.

2. Рыбу почистите и порежьте кусками.

3. Выложите в подходящую посуду, залейте маринадом и оставьте на ночь.

Подавайте вкусную рыбу с луком!

