Вкусная маринованная скумбрия для новогоднего стола: готовится рыба в горячем маринаде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Маринованная скумбрия – вкусная и полезная закуска, которую можно готовить в горячем и холодном маринаде. Для яркого вкуса добавляйте лук, специи. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в горячем маринаде. 

Ингредиенты: 

  • 2 скумбрии

Маринад: 

  • 1 л. воды
  • 3 лавровых листа
  • 1 ч.л. смесь перцев
  • 3 душистый перец
  • 1 ч.л. кориандр в зернах при желании
  • 3 ст.л. без горки соль
  • 2 ст.л. сахар

Способ приготовления: 

1. Закипятите воду, добавьте специи.

2. Рыбу почистите и порежьте кусками.

3. Выложите в подходящую посуду, залейте маринадом и оставьте на ночь.

Подавайте вкусную рыбу с луком!

