Все рецепты
Вкусная маринованная скумбрия для новогоднего стола: готовится рыба в горячем маринаде
Маринованная скумбрия – вкусная и полезная закуска, которую можно готовить в горячем и холодном маринаде. Для яркого вкуса добавляйте лук, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии в горячем маринаде.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
Маринад:
- 1 л. воды
- 3 лавровых листа
- 1 ч.л. смесь перцев
- 3 душистый перец
- 1 ч.л. кориандр в зернах при желании
- 3 ст.л. без горки соль
- 2 ст.л. сахар
Способ приготовления:
1. Закипятите воду, добавьте специи.
2. Рыбу почистите и порежьте кусками.
3. Выложите в подходящую посуду, залейте маринадом и оставьте на ночь.
Подавайте вкусную рыбу с луком!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: