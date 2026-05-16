Если хочется быстро приготовить что-то вкусное для завтрака или легкого перекуса, сделайте простую намазку из авокадо. Она получается нежной, сытной и отлично сочетается с поджаренными гренками. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс занимает минимум времени. Такую намазку можно подавать как отдельную закуску или дополнять рыбой, зеленью или овощами.

Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты:

авокадо – 1 спелый плод

яйцо – 1 шт.

крем-сыр – 1-2 ст.л.

прованские травы – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

хлеб или тосты – для подачи

красная рыба – по желанию

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Отварите яйцо до готовности и дайте ему остыть. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть.

2. Переложите авокадо в миску и разомните вилкой до однородной текстуры. Добавьте измельченное яйцо, крем-сыр, прованские травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

3. Хлеб или гренки поджарьте на сухой сковороде или в тостере до легкой хрустящей корочки.

4. Готовую намазку выложите на теплые тосты. По желанию сверху добавьте кусочки красной рыбы и посыпьте кунжутом.

5. Такая намазка из авокадо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина. Она готовится за несколько минут и хорошо подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

