Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить
Если хочется быстро приготовить что-то вкусное для завтрака или легкого перекуса, сделайте простую намазку из авокадо. Она получается нежной, сытной и отлично сочетается с поджаренными гренками. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс занимает минимум времени. Такую намазку можно подавать как отдельную закуску или дополнять рыбой, зеленью или овощами.
Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 спелый плод
- яйцо – 1 шт.
- крем-сыр – 1-2 ст.л.
- прованские травы – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- хлеб или тосты – для подачи
- красная рыба – по желанию
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Отварите яйцо до готовности и дайте ему остыть. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть.
2. Переложите авокадо в миску и разомните вилкой до однородной текстуры. Добавьте измельченное яйцо, крем-сыр, прованские травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
3. Хлеб или гренки поджарьте на сухой сковороде или в тостере до легкой хрустящей корочки.
4. Готовую намазку выложите на теплые тосты. По желанию сверху добавьте кусочки красной рыбы и посыпьте кунжутом.
5. Такая намазка из авокадо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина. Она готовится за несколько минут и хорошо подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: