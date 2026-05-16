Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
246
Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

Если хочется быстро приготовить что-то вкусное для завтрака или легкого перекуса, сделайте простую намазку из авокадо. Она получается нежной, сытной и отлично сочетается с поджаренными гренками. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс занимает минимум времени. Такую намазку можно подавать как отдельную закуску или дополнять рыбой, зеленью или овощами.

Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 спелый плод
  • яйцо – 1 шт.
  • крем-сыр – 1-2 ст.л.
  • прованские травы – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • хлеб или тосты – для подачи
  • красная рыба – по желанию
  • кунжут – для подачи

Способ приготовления:

Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

1. Отварите яйцо до готовности и дайте ему остыть. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть.

2. Переложите авокадо в миску и разомните вилкой до однородной текстуры. Добавьте измельченное яйцо, крем-сыр, прованские травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

3. Хлеб или гренки поджарьте на сухой сковороде или в тостере до легкой хрустящей корочки.

Вкусная намазка из авокадо на завтрак или для перекуса: как приготовить

4. Готовую намазку выложите на теплые тосты. По желанию сверху добавьте кусочки красной рыбы и посыпьте кунжутом.

5. Такая намазка из авокадо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина. Она готовится за несколько минут и хорошо подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты