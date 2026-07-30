Намазка из кабачка

Намазки можно готовить не только из яиц, тунца и филе, но также очень вкусно будет просто из кабачков. Для яркого вкуса добавьте сыр любой, сливки, а для пикантности – чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из кабачков.

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт.

Помидор 1 шт.

Лук 0,5 шт.

Чеснок 2 зуб.

Сливочное масло 50 г.

Сыр янтарный 150 г

Соль, перец, куркума по вкусу

Гренки

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжариваем нарезанный лук и чеснок, добавляем мелко нарезанный кабачок и тушим минут 10.

2. Добавляем соль, специи и нарезанные помидоры, добавляем плавленый сыр и перемешиваем, тушим еще пару минут.

Подаем с гренками!

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