Намазка из кабачка

Вкусная намазка из кабачков с сыром: делимся рецептом бюджетной закуски
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Намазки можно готовить не только из яиц, тунца и филе, но также очень вкусно будет просто из кабачков. Для яркого вкуса добавьте сыр любой, сливки, а для пикантности – чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Помидор 1 шт.
- Лук 0,5 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Сливочное масло 50 г.
- Сыр янтарный 150 г
- Соль, перец, куркума по вкусу
- Гренки
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжариваем нарезанный лук и чеснок, добавляем мелко нарезанный кабачок и тушим минут 10.
2. Добавляем соль, специи и нарезанные помидоры, добавляем плавленый сыр и перемешиваем, тушим еще пару минут.
Подаем с гренками!
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