Вкусная намазка из кабачков с сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
468
Вкусная кабачковая намазка
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Намазки можно готовить не только из яиц, тунца и филе, но также очень вкусно будет просто из кабачков. Для яркого вкуса добавьте сыр любой, сливки, а для пикантности – чеснок.

Намазка из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из кабачков. 

Ингредиенты:

  • Кабачок 1 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Лук 0,5 шт.
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Сливочное масло 50 г.
  • Сыр янтарный 150 г
  • Соль, перец, куркума по вкусу
  • Гренки

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжариваем нарезанный лук и чеснок, добавляем мелко нарезанный кабачок и тушим минут 10.

Овощи для блюда

2. Добавляем соль, специи и нарезанные помидоры, добавляем плавленый сыр и перемешиваем, тушим еще пару минут.

Приготовление закуски

Подаем с гренками!

Готовая намазка

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