Вкусная намазка из жареного лука: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Закуски можно готовить из любых продуктов, а лучше всего для этого подойдут вареные яйца, зелень, а также крабовые палочки и очень вкусно будет с жареным луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и жареного лука. 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • оливки 50г
  • тунец в собственном соку 1 б.
  • крем сыр 100 г
  • твердый сыр 50 г (можно плавленый)

Способ приготовления: 

1. Отварите яйца, пожарьте лук.

2. Добавьте крем-сыр, тунец, твердый сыр и перемешайте.

Подавайте с тостами!

