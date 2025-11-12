Закуски можно готовить из любых продуктов, а лучше всего для этого подойдут вареные яйца, зелень, а также крабовые палочки и очень вкусно будет с жареным луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и жареного лука.

Ингредиенты:

2 яйца

оливки 50г

тунец в собственном соку 1 б.

крем сыр 100 г

твердый сыр 50 г (можно плавленый)

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, пожарьте лук.

2. Добавьте крем-сыр, тунец, твердый сыр и перемешайте.

Подавайте с тостами!

