Вкусная намазка из жареного лука: самый простой рецепт
Закуски можно готовить из любых продуктов, а лучше всего для этого подойдут вареные яйца, зелень, а также крабовые палочки и очень вкусно будет с жареным луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и жареного лука.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- оливки 50г
- тунец в собственном соку 1 б.
- крем сыр 100 г
- твердый сыр 50 г (можно плавленый)
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, пожарьте лук.
2. Добавьте крем-сыр, тунец, твердый сыр и перемешайте.
Подавайте с тостами!
