Вкусная намазка, как икра: из сельди и плавленого сыра
Простые намазки всегда выручают, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Они подходят для завтрака, перекуса или праздничного стола. Один из самых интересных вариантов – закуска, которую часто путают с икрой. Готовится она из доступных продуктов и не требует много времени. Вкус получается насыщенным и нежным одновременно.
Идея приготовления вкусной намазки из сыра и сельди опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
- плавленый сыр – 2 шт.
- морковь (отварная) – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Подготовьте все ингредиенты: очистите сельдь от костей и кожи, нарежьте филе небольшими кусочками.
2. Отваренную морковь также нарежьте, а сыр и масло достаньте заранее, чтобы они стали более мягкими.
3. Сложите все ингредиенты в чашу блендера или пропустите через мясорубку.
4. Измельчайте на невысоких оборотах, чтобы масса осталась с легкой зернистой текстурой, а не превратилась в полностью однородный крем.
5. Готовую намазку охладите в холодильнике 20-30 минут – так она станет более плотной и удобной для подачи.
6. Подавайте с хлебом, тостами или используйте для приготовления бутербродов. Такая закуска хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
