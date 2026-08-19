Вкусная паста из кабачков, с пармезаном, сливками, мясом и грибами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
621
Рецепт пасты из кабачков
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Паста – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. А также пасту можно сделать из простого кабачка, так будет еще вкуснее и полезнее. А для оригинального вкуса добавьте сыр, сливки, черри и филе.

Как приготовить пасту из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачков, с грибами и сыром. 

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок (300 г)
  • 100 г шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г помидоров черри
  • 100 мл сливок 20%
  • 1 ст.л. топленого масла или оливкового масла
  • тертый пармезан для подачи

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезаем овощечисткой на ломтики, а затем на тонкую соломку.

Кабачок для блюда

2. Грибы быстро обжариваем на сильном огне. Добавляем чеснок, черри, кабачок – готовим 2-4 минуты, овощи не должны быть слишком мягкими. 

Приготовление блюда

3. Вливаем сливки, доводим до загустения, посыпаем пармезаном и подаем теплым.

Готовая паста

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