Паста – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. А также пасту можно сделать из простого кабачка, так будет еще вкуснее и полезнее. А для оригинального вкуса добавьте сыр, сливки, черри и филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачков, с грибами и сыром.

Ингредиенты:

1 средний кабачок (300 г)

100 г шампиньонов

2 зубчика чеснока

100 г помидоров черри

100 мл сливок 20%

1 ст.л. топленого масла или оливкового масла

тертый пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезаем овощечисткой на ломтики, а затем на тонкую соломку.

2. Грибы быстро обжариваем на сильном огне. Добавляем чеснок, черри, кабачок – готовим 2-4 минуты, овощи не должны быть слишком мягкими.

3. Вливаем сливки, доводим до загустения, посыпаем пармезаном и подаем теплым.

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