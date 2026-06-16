Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
516
Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина
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Если вы хотите приготовит пасту по-особенному, летом это сделать проще простого, просто добавьте запеченные овощи и ваше блюдо будет не только вкусным, но и полезным и сытным. Не забывайте, что паста любит сыр.

Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты, с запеченными баклажанами и сыром. 

Ингредиенты: 

  • маленький помидор
  • баклажан
  • 2 зубчика чеснока
  • оливковое масло
  • соль
  • свежий мелкий чеснок

Для подачи:

  • пармезан
  • петрушка
  • 250 г макарон

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи и запекайте.

Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

2. Отварите макароны, добавьте запеченные овощи, сыр, зелень и подавайте.

Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

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