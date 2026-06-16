Вкусная паста по-итальянски с запеченными овощами и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина
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Если вы хотите приготовит пасту по-особенному, летом это сделать проще простого, просто добавьте запеченные овощи и ваше блюдо будет не только вкусным, но и полезным и сытным. Не забывайте, что паста любит сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты, с запеченными баклажанами и сыром.
Ингредиенты:
- маленький помидор
- баклажан
- 2 зубчика чеснока
- оливковое масло
- соль
- свежий мелкий чеснок
Для подачи:
- пармезан
- петрушка
- 250 г макарон
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи и запекайте.
2. Отварите макароны, добавьте запеченные овощи, сыр, зелень и подавайте.
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