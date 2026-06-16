Если вы хотите приготовит пасту по-особенному, летом это сделать проще простого, просто добавьте запеченные овощи и ваше блюдо будет не только вкусным, но и полезным и сытным. Не забывайте, что паста любит сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты, с запеченными баклажанами и сыром.

Ингредиенты:

маленький помидор

баклажан

2 зубчика чеснока

оливковое масло

соль

свежий мелкий чеснок

Для подачи:

пармезан

петрушка

250 г макарон

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи и запекайте.

2. Отварите макароны, добавьте запеченные овощи, сыр, зелень и подавайте.

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