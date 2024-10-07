Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда

Паста с креветками – основное блюдо, уже давно вошедшее в список самых любимых среди украинцев. Также это блюдо относится к категории готовящихся на скорую руку.

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Блоггер Яна Станишевская в Instagram рассказала, как приготовить пасту с креветками столь же вкусно, как в средиземноморском ресторане. Как оказалось, на это нужно будет потратить всего 15 минут.

Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда

Ингредиенты

  • Креветки большие – 10-12 шт.
  • Томаты черри – 250 гр
  • Паста орзорио – 100 гр
  • Шпинат
  • Чеснок – 2 зуб
  • Сливки – 50 мл
  • Соль
  • Перец
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Поджариваем креветки на сливочном масле по 1 минуте с обеих сторон и снимаем со сковороды.

2. На этой же сковороде поджариваем нарезанный чеснок и томаты. Добавляем шпинат и пасту.

Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда

3. Заливаем стакан кипятка, добавляем соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешиваем.

4. Испаряем воду в течение 7-8 минут, время от времени помешивая.

Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда

5. Добавляем креветки и сливки.

6. Томим в течение двух минут и выключаем нагрев.

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