Вкусная паста с креветками за 15 минут: как приготовить изысканное блюдо дома без труда
Паста с креветками – основное блюдо, уже давно вошедшее в список самых любимых среди украинцев. Также это блюдо относится к категории готовящихся на скорую руку.
Блоггер Яна Станишевская в Instagram рассказала, как приготовить пасту с креветками столь же вкусно, как в средиземноморском ресторане. Как оказалось, на это нужно будет потратить всего 15 минут.
Ингредиенты
- Креветки большие – 10-12 шт.
- Томаты черри – 250 гр
- Паста орзорио – 100 гр
- Шпинат
- Чеснок – 2 зуб
- Сливки – 50 мл
- Соль
- Перец
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. Поджариваем креветки на сливочном масле по 1 минуте с обеих сторон и снимаем со сковороды.
2. На этой же сковороде поджариваем нарезанный чеснок и томаты. Добавляем шпинат и пасту.
3. Заливаем стакан кипятка, добавляем соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешиваем.
4. Испаряем воду в течение 7-8 минут, время от времени помешивая.
5. Добавляем креветки и сливки.
6. Томим в течение двух минут и выключаем нагрев.
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