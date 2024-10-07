Паста с креветками – основное блюдо, уже давно вошедшее в список самых любимых среди украинцев. Также это блюдо относится к категории готовящихся на скорую руку.

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Блоггер Яна Станишевская в Instagram рассказала, как приготовить пасту с креветками столь же вкусно, как в средиземноморском ресторане. Как оказалось, на это нужно будет потратить всего 15 минут.

Ингредиенты

Креветки большие – 10-12 шт.

Томаты черри – 250 гр

Паста орзорио – 100 гр

Шпинат

Чеснок – 2 зуб

Сливки – 50 мл

Соль

Перец

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Поджариваем креветки на сливочном масле по 1 минуте с обеих сторон и снимаем со сковороды.

2. На этой же сковороде поджариваем нарезанный чеснок и томаты. Добавляем шпинат и пасту.

3. Заливаем стакан кипятка, добавляем соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешиваем.

4. Испаряем воду в течение 7-8 минут, время от времени помешивая.

5. Добавляем креветки и сливки.

6. Томим в течение двух минут и выключаем нагрев.

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