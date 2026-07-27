Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
825
Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
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Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина или обеда, идеальным вариантом будет паста с разными соусами, мясом или морепродуктами.

Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с куриным филе и сырным соусом. 

Ингредиенты:

  • Макароны 100 г
  • Куриные бедра 2 шт. 
  • Копченая паприка
  • Соль с чесноком

Для сырного соуса:

  • Сливки 200 г
  • Плавленый сыр 120 г
  • Моцарелла 150 г

Способ приготовления:

1. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente.

Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

2. Нарежьте куриные бедра на кусочки, приправьте солью с чесноком и копченой паприкой Обжарьте окорочка до румяной корочки и снимите со сковороды.

Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

3. В той же сковороде добавьте сливки, плавленый сыр и моцареллу. Готовьте на слабом огне (индукция на 2), помешивая, до получения однородного соуса. Если соус густой — добавьте немного воды из-под макарон. 

Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

4. Добавьте макароны, хорошо перемешайте, добавьте курицу и прогрейте все вместе.

Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

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