Вкусная паста с мясом и сырным соусом: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
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Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина или обеда, идеальным вариантом будет паста с разными соусами, мясом или морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с куриным филе и сырным соусом.
Ингредиенты:
- Макароны 100 г
- Куриные бедра 2 шт.
- Копченая паприка
- Соль с чесноком
Для сырного соуса:
- Сливки 200 г
- Плавленый сыр 120 г
- Моцарелла 150 г
Способ приготовления:
1. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente.
2. Нарежьте куриные бедра на кусочки, приправьте солью с чесноком и копченой паприкой Обжарьте окорочка до румяной корочки и снимите со сковороды.
3. В той же сковороде добавьте сливки, плавленый сыр и моцареллу. Готовьте на слабом огне (индукция на 2), помешивая, до получения однородного соуса. Если соус густой — добавьте немного воды из-под макарон.
4. Добавьте макароны, хорошо перемешайте, добавьте курицу и прогрейте все вместе.
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