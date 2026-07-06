Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Кабачок – идеальная основа для приготовления вкусных блюд, например, пасты, салатов, закусок, а также пиццы. Еще их кабачка можно сделать блины, оладьи и даже варенье. 

Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой пиццы из кабачка, с легкой начинкой. 

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. цельнозерновой муки
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте муку, специи, яйцо, перемешайте.

Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом

2. Вылейте тесто на сковороду смазанную маслом, жарьте на среднем огне 5-7 минут. Переворачиваем основу и выкладываем начинку. По желанию можно добавить соус из сметаны или использовать любую другую начинку: тунец, рыбу, авокадо, овощи — все по вашему вкусу.

Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом

3. Накрываем крышкой и готовим еще 5-7 минут!

Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты