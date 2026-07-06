Вкусная пицца из кабачка с сочной начинкой: делимся легким рецептом
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Кабачок – идеальная основа для приготовления вкусных блюд, например, пасты, салатов, закусок, а также пиццы. Еще их кабачка можно сделать блины, оладьи и даже варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой пиццы из кабачка, с легкой начинкой.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ст. л. цельнозерновой муки
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте муку, специи, яйцо, перемешайте.
2. Вылейте тесто на сковороду смазанную маслом, жарьте на среднем огне 5-7 минут. Переворачиваем основу и выкладываем начинку. По желанию можно добавить соус из сметаны или использовать любую другую начинку: тунец, рыбу, авокадо, овощи — все по вашему вкусу.
3. Накрываем крышкой и готовим еще 5-7 минут!
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