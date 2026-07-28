Домашнюю пиццу можно приготовить не только на классическом дрожжевом тесте. Основа из творога получается нежной, мягкой и очень простой в приготовлении. Для нее понадобится совсем немного муки и доступные ингредиенты, которые часто есть дома. Такая пицца прекрасно подойдет для быстрого обеда, ужина или сытного перекуса.

Идея приготовления домашней творожной пиццы опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 360 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

мука – 80 г

разрыхлитель – 0,5 чайной ложки.

Для начинки:

кетчуп – 100 г

оливки – 50 г

куриное филе – 250 г

твёрдый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста в глубокой миске смешайте творог, яйцо, соль, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.

2. Противень или форму для выпечки застелите пергаментом.

3. Выложите творожное тесто и сформируйте основу для пиццы. Удобнее всего разровнять её ложкой или вилкой, придав квадратную или круглую форму в зависимости от размера формы для выпечки.

4. Поверхность теста равномерно смажьте кетчупом. Куриное филе предварительно отварите до готовности и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его на основу вместе с нарезанными оливками.

5. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и щедро посыпьте им пиццу сверху. Именно он образует аппетитную золотистую корочку во время запекания.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пиццу в течение 30-40 минут до готовности теста и расплавления сыра.

7. Готовая пицца с творогом получается нежной, сытной и очень ароматной. Благодаря минимальному количеству муки основа имеет приятную текстуру и прекрасно сочетается с любыми начинками.

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