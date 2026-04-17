Вкусная сельдь в майонезе: как приготовить

Екатерина Ягович
Сельдь – одна из самых любимых закусок, которая прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Ее можно приготовить по-разному, но один из самых простых и одновременно вкусных вариантов – с майонезом и луком. Такое блюдо получается нежным, ароматным и хорошо сочетается с гарнирами. Особенно вкусно с картофелем или свежим хлебом.

Идея приготовления вкусной сельди в майонезе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая (филе) – 350 г
  • лук – 1 крупный шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • кориандр – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать лук тонкими полукольцами.

2. Нарезать филе сельди небольшими кусочками.

3. Выложить сельдь и лук в миску или контейнер.

4. Добавить кориандр, соль и перец по вкусу.

5. Заправить ингредиенты майонезом и хорошо перемешать.

6. Оставить блюдо настаиваться на 1-2 часа, чтобы вкусы соединились.

