Сельдь – одна из самых любимых закусок, которая прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Ее можно приготовить по-разному, но один из самых простых и одновременно вкусных вариантов – с майонезом и луком. Такое блюдо получается нежным, ароматным и хорошо сочетается с гарнирами. Особенно вкусно с картофелем или свежим хлебом.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая (филе) – 350 г

лук – 1 крупный шт.

майонез – 2 ст.л.

кориандр – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать лук тонкими полукольцами.

2. Нарезать филе сельди небольшими кусочками.

3. Выложить сельдь и лук в миску или контейнер.

4. Добавить кориандр, соль и перец по вкусу.

5. Заправить ингредиенты майонезом и хорошо перемешать.

6. Оставить блюдо настаиваться на 1-2 часа, чтобы вкусы соединились.

