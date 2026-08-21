Скумбрию можно приготовить в духовке так, чтобы она осталась сочной, а овощи стали мягкими и ароматными. Для этого понадобится простой набор продуктов и сметанный соус с чесноком и лимонным соком. Такое блюдо хорошо подходит для обычного домашнего ужина, ведь рыба готовится сразу вместе с овощами.

Идея приготовления запеченной скумбрии с овощами опубликована на странице recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2-3 шт.

помидоры – 2-3 шт.

болгарский перец – 1 шт.

морковь – 2-3 шт.

зеленый лук – небольшой пучок

сметана – 300 мл.

чеснок – 4-5 зубчиков

лимонный сок – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала разморозьте скумбрию, очистите от потрохов и хорошо промойте. Нарежьте рыбу порционными кусочками. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

2. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте соломкой, а зеленый лук мелко порубите.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите морковь, перец и зеленый лук и тушите несколько минут, чтобы овощи стали мягче. Добавьте соль и перемешайте.

4. Готовые овощи равномерно распределите по дну формы для запекания. Сверху выложите кусочки скумбрии, чередуя их с кружочками помидоров. Рыбу посолите и поперчите.

5. Для соуса смешайте сметану с лимонным соком. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, немного соли и хорошо перемешайте.

6. Полейте скумбрию сметанным соусом так, чтобы он равномерно покрыл рыбу. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 40 минут.

7. Готовую скумбрию подавайте горячей вместе с запеченными овощами. Блюдо получается ароматным, сочным и не требует отдельного сложного гарнира.

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